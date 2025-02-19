正面迎戰罷免案 葉元之：這關過了下次連任比較輕鬆

國民黨立委葉元之。（資料照）

2025/02/19 23:13

〔記者劉宛琳／台北報導〕被綠營鎖定罷免的國民黨立委葉元之今天接受資深媒體人黃光芹專訪，他表示，自己會正面迎戰罷免案，如果這關過了相信下一次連任就比較輕鬆；他並呼籲選民，要用超級高的不同意票，給賴清德總統一個教訓。

葉元之表示，民進黨持續鎖定他發動罷免，目的就是想把他拉下來，讓自己人上位，並點名民進黨高雄立委許智傑，「罷免我，關高雄立委什麼事？現在連金門、板橋的罷免都要高雄人來主導？」

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葉元之也說，民進黨立委蘇巧慧超噁心，民進黨中央不承認罷免是民進黨發動的，蘇還公開說，新北市黨公職應該全面罷免藍委，理由竟然是因為綠營立委被惡罷，「是非可以這樣顛倒嗎？有夠扯！」

葉元之也質疑，若自己因得票數較少就要被罷免，那同樣在板橋選區、得票數逐屆下降的民進黨立委張宏陸，是否也該用相同標準檢驗？「張宏陸其實做得蠻爛的」，當了3屆立委，不知道做了什麼，去年也只贏了4000多票。

對於被質疑沒做選服，葉元之則批評是民進黨一直黑，「明明我選服做得還不錯！」葉說，自己每年都會到市場發春聯，並經常替選區爭取別人不做的事，例如改善排水溝。

葉元之提到，綠營最新的黑法是指稱「葉元之的服務處從未開門」，但黨籍立委徐巧芯沒有先知會自己，就主動去突襲他的服務處開直播，證實「葉元之服務處就是有開」。他說，罷免團體還公布錯的縮時錄影，硬要說他的服務處沒有營業，結果拍的是他選後沒租用的辦公室，當然不會開。

葉元之強調，他會正面迎戰罷免案，不論結果如何，都會持續努力為選區服務，「如果這關過了，我好好做，相信下一次連任就比較輕鬆」。他也說，大罷免從頭到尾就是賴清德總統要的，因此選民投票日時一定要出門投下不同意罷免票，「要用超級高的不同意票，給賴清德一個教訓」。

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