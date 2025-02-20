為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    當民眾黨主席最大目標？ 黃國昌：2028拉下賴清德

    民眾黨中央委員會19日開會通過並公告第二屆黨主席當選名單，黨主席黃國昌（右2）會後率主管宣布第一波新人事名單。 （記者劉信德攝）

    民眾黨中央委員會19日開會通過並公告第二屆黨主席當選名單，黨主席黃國昌（右2）會後率主管宣布第一波新人事名單。 （記者劉信德攝）

    2025/02/20 00:43

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立院黨團總召黃國昌15日獲得輾壓性票數打敗對手蔡壁如，正式成為民眾黨新任黨主席。他週三（19日）接受資深媒體人黃暐瀚專訪時說，他的最大目標是要在2028年拉總統賴清德下台，終結民進黨執政。

    黃國昌19日接受黃暐瀚主持的節目「下班瀚你聊」專訪，分享自己未來3年帶領民眾黨的主要方向，首先就是2028年要拉賴清德下台，終結民進黨繼續執政。他還說，2026年地方選舉，民眾黨的目標是「六都+新竹市」都要有議會黨團，也就是當選3席以上；其中台北市議員力拚「4+2」，現有的4席議員連任，並在松信、中正萬華多爭取2席。

    縣市長部分，黃國昌說他在宜蘭縣、嘉義市、新竹市、竹北市都有計劃要推出人選。而他會不會親自參選新北市長？黃國昌並沒有否認也沒有承認，僅稱「不會現在就掀底牌！」

    黃國昌宣稱，民眾黨是台灣的第三勢力，不會當「小藍」或「小綠」，會堅持走自己的路。至於現任8席白營立委的「2年條款」會不會繼續落實，黃國稱稱「目前」沒有更動，除非黨內去做討論改變，不然都會照計畫執行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播