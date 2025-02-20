當民眾黨主席最大目標？ 黃國昌：2028拉下賴清德

民眾黨中央委員會19日開會通過並公告第二屆黨主席當選名單，黨主席黃國昌（右2）會後率主管宣布第一波新人事名單。 （記者劉信德攝）

2025/02/20 00:43

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立院黨團總召黃國昌15日獲得輾壓性票數打敗對手蔡壁如，正式成為民眾黨新任黨主席。他週三（19日）接受資深媒體人黃暐瀚專訪時說，他的最大目標是要在2028年拉總統賴清德下台，終結民進黨執政。

黃國昌19日接受黃暐瀚主持的節目「下班瀚你聊」專訪，分享自己未來3年帶領民眾黨的主要方向，首先就是2028年要拉賴清德下台，終結民進黨繼續執政。他還說，2026年地方選舉，民眾黨的目標是「六都+新竹市」都要有議會黨團，也就是當選3席以上；其中台北市議員力拚「4+2」，現有的4席議員連任，並在松信、中正萬華多爭取2席。

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縣市長部分，黃國昌說他在宜蘭縣、嘉義市、新竹市、竹北市都有計劃要推出人選。而他會不會親自參選新北市長？黃國昌並沒有否認也沒有承認，僅稱「不會現在就掀底牌！」

黃國昌宣稱，民眾黨是台灣的第三勢力，不會當「小藍」或「小綠」，會堅持走自己的路。至於現任8席白營立委的「2年條款」會不會繼續落實，黃國稱稱「目前」沒有更動，除非黨內去做討論改變，不然都會照計畫執行。

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