賴清德拚國防預算達GDP 3％以上 黃暐瀚：不論藍綠白都該支持

賴清德總統承諾新的一年要讓國防預算達到GDP 3%以上。（資料照）

2025/02/19 21:15

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕總統賴清德14日在總統府召開今年度首次國安高層會議，會後承諾增加國防開支，新一年將優先編制特別預算，使國防支出達到GDP 3%以上。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，他認為這非常合理，也是台灣面對中國威脅的狀況下所需要的，不管哪個陣營都應該支持！

賴清德今天（19日）在中常會上表示，台灣在國際產業發展具關鍵位置，並面對極權威脅承擔「自由捍衛者」的角色，在快速變化的國際情勢中，台灣是棋手、不是棋子，我們基礎穩固、實力堅強，必定能在變局中尋求制勝之道，同時發揮良善的力量，為國際社會貢獻心力。

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他還表示，上週五他召開國安高層會議討論政府如何在國內外種種挑戰中，確保國家安全、確保台灣在全球供應鏈上的不可或缺，以及確保台灣持續進步發展，並在會後承諾堅定推動國防改革、優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP 3%以上目標。

對此，黃暐瀚今天臉書發文表示，「賴清德總統宣告台灣的國防預算要往GDP 3%前進，換算金額等於就是一年國防預算要編到『7800億』左右。國防研究院2023年12月有一個民調顯示，六成國人支持軍費編到3%GDP，如果可能，希望相關機構能再做一次民調，看看2025年的現在，民眾支持度如何？我個人的看法很簡單，支持！」

他接著說：「美國的國防預算佔GDP3.2%，以色列6.5%，沙烏地阿拉伯7%，北朝鮮23%。南韓的軍事支出大約佔GDP2.8%，但換算成金額，南韓一年的軍事預算是1兆4000億（台幣），美國一年的軍事預算是27兆5881億台幣，台灣如果真的把國防預算編到3%，也就是7800億。身為一個處在戰爭危機中的國家，我真的覺得既合理、又需要。不管藍綠白，都應該支持！」

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