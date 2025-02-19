苗栗2綠營議員被發動罷免 曾玟學：國民黨藉機剷除異己

民進黨苗栗縣議員徐筱菁（中）、陳春暖（左）被提出罷免；圖為徐筱菁參加苗栗市長補選期間，新北市議員戴瑋姍（右）到苗栗相挺。（資料照）

2025/02/19 20:05

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國民黨苗栗縣第二選區（山線）立委邱鎮軍，被公民團體發起罷免並已送件中選會；不料，苗栗縣山線立委選區的民進黨籍縣議員徐筱菁、陳春暖及無黨籍議員曾玟學，也被提出罷免並於今（19日）送件到中選會。曾玟學認為，此舉是國民黨藉機剷除異己。

徐筱菁表示，罷免是人民的權利，她給予尊重，但她認為這是國民黨的報復性行動，純粹是為罷免而罷免，難以認同。且強調，她受苗栗鄉親所託多年來認真經營地方，勤走基層，秉持認真負責、盡心盡力的態度服務鄉親，對於師出無名的罷免案「我無所畏懼」，她也會繼續努力做好縣議員的工作。

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陳春暖則表示，選舉與罷免都是公民的權利，但對她提出的罷免理由不實，認為此行動是為罷而罷。

至於曾玟學指出，他自協助罷免團體收件以來，三番兩次收到地方勢力動員基層連署，要罷免他的威脅警告，希望能藉由罷免他，以嚇阻其他代議士或公民團體發聲。台灣是民主國家，人民擁有行使罷免的權利，對於罷免方的行動，他會正面迎戰，接受民意檢驗。

曾玟學表示，他在苗栗經歷了三次選戰，有幸能獲得一次比一次多的鄉親支持與肯定，並擔任兩屆議員，一直以來親力親為服務鄉親，不遺餘力的監督縣府，與受到壓迫的人民站在一起、不畏強權的勇敢發聲，那是苗栗人對改變的期許，他絕不會因此退縮。

曾玟學說，若國民黨要說是針對罷免案的反制，他與徐筱菁、陳春暖3人中僅有他是公開協助收件，但徐、陳2人在他立委選戰給予許多協助，如今2人卻被提出罷免，恰好說明了不只想藉罷免剷除異己，更是全面打壓反對的聲音。放眼全國，未看到有任何一個選區，像苗栗山線如此拙劣且針對性的操作。

據了解，對方罷團提出罷免徐筱菁的理由為，徐當選本屆議員後，參選2024年苗栗市長補選，未積極兌現政見，違背選民所託，且協助此次罷免邱鎮軍連署，削弱台灣社會資本，傷害人民互信，加深民粹主義。罷免陳春暖的理由，同樣也是協助此次罷免邱鎮軍連署，削弱台灣社會資本，傷害人民互信，加深民粹主義。

至於罷免曾玟學的理由，則為支持廢死，且選區內頭份市、三灣鄉及南庄鄉鄉親反映平常甚少出現，卻經常跑台北及電視媒體，對苗栗縣發表毫無幫助之言論，並對選舉時所提政見未見實現，有違當初競選承諾。此外，也協助此次罷免邱鎮軍連署。

無黨籍苗栗縣議員曾玟學。（資料照）

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