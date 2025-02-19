立委柯志恩 : 各部會爭哭窮 矯情指數破表

國民黨立委柯志恩批評近期各部會爭相哭窮，矯情指數破表。（翻攝柯志恩臉書）

2025/02/19 20:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕被視為國民黨下屆高雄市長參選人的立委柯志恩，在國民黨新春團拜時曾說大年初16以後才會罵人，今天（大年初22）她批判政府各單位爭相哭窮，矯情指數堪稱破表。

柯志恩表示，總預算三讀以來，自行政院以降，各部會爭相哭窮，諸如請不起手語老師、記者會沒有茶點、沒統一發票獎金、不能辦會考、廁所沒衛生紙、停供飲水機、還關燈關電梯，甚至連總統慰問傷患都阮囊羞澀，還加碼租屋補貼、節能補助等各種補貼恐沒了，彷彿整個政府都要停擺。

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不只官員像要不到糖果的小孩哭鬧，連向來躲在鍵盤後的側翼也紛紛發動攻擊，並配合時事造謠，例如消防員裝備被砍、行政院中南部辦事處因經費被刪被迫關門，影響民眾辦護照云云，可以說為抹黑藍白癱瘓政府，綠營謠言盡出，目的只有一個，讓仇恨、民怨升溫，為之後大罷免增添柴火!

柯志恩指出，她問了外交部，迄今中部、南部、雲嘉南及東部辦事處都收受護照申辦、運作無礙，無論租金支出、水電費支出、業務經費也都不受影響；114年度總預算即使立院刪2075億元，但歲出仍有2兆9248億元，不僅比113年度總預算增加2.56%，且總預算經費仍是史上新高! 尤其相較馬政府總預算僅約1.9兆，如今各部會爭相哭窮，矯情指數堪稱破表!

她質疑如果刪了2千億就讓政府捉襟見肘、近乎當機，近日國安會議總統指示將編特別預算讓國防預算達GDP3%以上，還要把｢一般預算空間騰挪出來，進行更多軍事採購」，依學者估計GDP3%約7934.79億元，如果砍了2千億就讓賴政府呼天嗆地，那麼未來國防預算要從預算大餅切出8千億元，豈不更嚴重排擠社福和教育支出？試問政府還能安然運作嗎？如果賴政府對8千億國防預算完全無感覺，請勿再為2千億一哭二鬧、佯稱要癱了!

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