批總預算審查報告如漿糊 林楚茵：韓國瑜無能要政院擦屁股

114年度中央政府總預算案審查報告出爐。（記者謝君臨翻攝）

2025/02/19 19:33

〔記者謝君臨／台北報導〕114年度中央政府總預算案審查報告今出爐！拖了近1個月終於送總統、行政院。立法院民進黨團副幹事長林楚茵諷刺，立法院長韓國瑜總預算數字算不出來，「拜託行政院救救我。」並批評藍白預算亂審、亂砍，現在還算不出確切刪減、凍結金額，根本是一團漿糊，還要行政院擦屁股，完全顯示韓的無能。

今年度總預算案在藍白立委邊修改、邊表決的情況下，於1月21日三讀。行政院提出12項窒礙難行的理由，包括：刪減總數未宣讀、部分刪減提案竟超出預算數、刪減總數史上最高、要求政院自行大量調整刪減數等；擬提出覆議。而總預算案審查報告終於在今天彙整為五大冊，連同財劃法修正案一起送出立院。

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林楚茵表示，今天剛拿到韓國瑜當院長後，第一次送出來的總預算審查總報告。可悲的是沒算出確切金額，還要行政院自己算，連凍結金額都沒寫！這個「修正版」唯一修正的部分，是幫藍白立委把名字刪除，淪為「藍白遮羞布」！立法院送出這樣的審查總報告，能看嗎？

「數字不清，藍白到底在審什麼？」林楚茵指出，總預算審查總報告寫道，各委員會刪除63億3763萬元，先把此一項目列為A；院會減列1068億6162萬9千元，這是B；合計1135億9925萬9千元。然而，通案刪減部分竟只有民眾黨立委黃國昌提案寫出「不得低於939億7500萬元」，細項怎麼算？完全沒寫！

林楚茵說，以往預算審查，會將上述的A及B併案處理，避免重複計算，通案刪減也會明確納入總審查刪減數內。而今，新年過後上班兩週了，最後審查報告終究一團漿糊！韓院長第一次送出這樣的總預算報告，完全顯示他的無能，無法將相同案件併案、協商形同虛設，算不出來就甩鍋行政院自行調整刪減，有史以來第一次！「藍白聯手就是要拖垮台灣行政，完全不在乎人民福祉。」

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