立院送出總預算案 政院轟：史無前例未列總刪除數

行政院發言人李慧芝。 （資料照）

2025/02/19 18:39

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院今天送出中央政府總預算案，以去年12月20日就已三讀通過的「財政收支劃分法修正案」。行政院發言人李慧芝今（19日）表示，這是行政院史無前例、首次收到未明列總刪除數的總預算案。刪減及凍結規模，造成許多部會施政窒礙難行，政院將研議合法合憲的救濟方式。

中央政府總預算送出立法院，根據審查總報告，原列歲出總額3兆1324億6890萬9021元，減列1135億9925萬9000元；另，通案統刪不低於939億7500萬元，由行政院核實辦理各機關調整減列；這是首次立院送出歲出總預算案時，未明確列出刪減數字。

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立法院在國民黨團、民眾黨團聯手下，大幅刪減中央政府總預算，由於藍白立委亂砍大刪，處理過程部分原則性刪減標準未有共識，表決時又因提案混亂，刪減數字一直未能明確算出，已掀起全台罷免立委潮。

李慧芝指出，行政院在下午3點左右同時收到「財政收支劃分法修正案」以及「114年度中央政府總預算案」兩案。

李慧芝強調，這是行政院史無前例、首次收到未明列總刪除數的總預算案，政院對於這份審查報告是否合乎預算相關法規，以及憲法的要求存有高度質疑；此外，立法院去年12月20日三讀的「財政收支劃分法」有明顯瑕疵，導致與總預算案之間的競合關係，如今兩案卻一併送到行政院，將進一步引發生效前後順序的爭議，嚴重影響整個國家財政。

李慧芝指出，「財政收支劃分法修正案」大幅改變中央與地方間之財政結構，卻沒有併同檢討事權分配，進一步擴大城鄉差距，大幅削弱行政權，造成中央政府部分施政項目，無法順利推動或延續。

他質疑，而「114年度總預算案」，並沒有三讀總刪除數，甚至要求行政院自行調整減列預算，違反憲法權力分立與責任政治原則，而刪減及凍結規模，更造成許多部會施政窒礙難行，政院將研議合法合憲的救濟方式，以確保國家能持續穩定向前。

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