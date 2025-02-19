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    若真外遇曹興誠私密照可散播？ 林志潔傻眼：一樣是犯罪！

    陽明交大法律教授林志潔。（資料照）

    陽明交大法律教授林志潔。（資料照）

    2025/02/19 18:33

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕親藍名嘴謝寒冰17日爆料罷免藍委徐巧芯領銜人、前聯電董事長曹興誠在中國婚外情，還公開多張私密照，曹興誠18日憤而提告求償1億元。不過有人宣稱，撇開外流照片是否造假，只要真的有外遇這件事，即便沒有當事人同意，也可散播他人私密影像，讓陽明交大法律教授林志潔聽了傻眼，直呼「這是錯的！」

    林志潔今傍晚在臉書發文透露，今天上節目錄影時，聽到有來賓告知律師稱，只要外遇是真的，就算沒有得到當事人同意，把別人私密影像散佈轉貼播送也不會有問題，「（我聽完之後）太震驚了，這是錯的，這是錯的，這是錯的啊！首先，如果親密的照片或影像是科技合成、是偽造的，那麼合成偽造的行為人，還有去散布這些偽造影像照片的行為人，都是犯罪人，5年以下有期徒刑。如果是意圖營利去做這些事，刑度還會加重。」

    她接著說：「然後，即使親密照是真的，沒有偽造，但沒有得到當事人同意就去散布別人的私密照，也是犯罪，刑度5年以下。絕對沒有什麼，只要親密關係是真的，散布別人私密照沒有問題這種事，分手恐怖情人亂報復就是很典型的案例，也就是我們要立法處罰數位性暴力的原因啊！」

    最後林志潔表示，「曹董事長的照片是AI或電腦合成，則合成者、散布者，皆是犯罪；如果這些照片是真實的私密照，未得當事人同意去散布，一樣是犯罪！」

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