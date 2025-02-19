罷捷造假連署抓到了！黃捷質疑又抄國民黨黨員名冊：將赴雄檢告發

遭冒用個資的民眾透過聲明指出，有心人士為了達到政治目的，竟然將本人個資進行濫用，這種玩弄他人隱私的行爲，不只可惡，而且也已違法；盼罷團的不法行為能到此為止，不要再傷及他人。（黃捷辦公室提供）

2025/02/19 19:17

〔記者李文馨／台北報導〕曾為國民黨員的民眾近日向民進黨立委黃捷辦公室陳情，指自己遭到罷免團體濫用個資填寫罷免連署書。對此，黃捷發文說，該位民眾是她雄女學姐，不可參與罷免，推測可能因為她曾擁有國民黨黨員身分。罷免若連基本的「民意正當性」都不足，會造成在地鄉親的恐慌與不便，她將到高雄地檢署告發罷免領銜人涉偽造文書、不法取得個人資料、妨害罷免連署罪等，一併依法處理。

「罷捷造假連署抓到了！又是抄國民黨黨員名冊？」黃捷說，有位選民跑來服務處，生氣的拿著選委會寄給她的查詢單，說她根本沒有簽黃捷的罷免連署，怎麼自己的名字會被冒假簽名？而這位民眾剛好是她雄女的學姐，她對我很支持，更不可能參與罷免。

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黃捷指出，推測可能是，她曾有過國民黨黨員身分，個資疑似被外洩給罷團。她已向選委會求證，的確發現罷捷連署單「有大量字跡相似」的情況，才會隨機查驗，也難怪罷捷連署站根本沒擺幾天，就聲稱達標送件，原來是有國民黨「鼎力相助」。她質疑，請問高雄國民黨黨部主委柯志恩是否提供名冊、在背後主導罷捷行動？有何居心？

黃捷說，罷免若連基本的「民意正當性」都不足，還造成在地鄉親的恐慌與不便，這種行動只會讓人民唾棄，個資無故被冒假，對任何人都是嚴重的侵害，她作為民代，有責保護我的選民權益，也會和民意站在一起、遏止歪風，她會把手上證據保存，將到高雄地檢署告發罷免領銜人，涉偽造文書、不法取得個人資料、妨害罷免連署罪等，一併依法處理。

黃捷也代為轉發遭冒假的民眾的聲明，完整聲明如下：

本人對於近期遭到罷免團體濫用本人個資填寫罷免連署書一事，深感憤慨，特此發表聲明。

黃捷是我所支持的立委，作為她的選民及校友，我一直見證她為地方發展及母校發聲的努力，作為她的選民，我十分支持並且認同她，更不可能參與罷免連署。

有心人士為了達到政治目的，竟然將本人個資進行濫用，這種玩弄他人隱私的行爲，不只可惡，而且也已違法。

我除了感到震驚與憤怒，也嚴厲譴責此次行為。希望我的個資遭冒假連署的事件能查出真相，給我個交代。如果是被國民黨洩漏，我會感到非常痛心，政治要有道德底線，尊重每個人的隱私。

我只是一個普通的老百姓，希望罷免團體的不法行為能到此為止，不要再傷及他人。

遭冒用個資的民眾透過聲明指出，有心人士為了達到政治目的，竟然將本人個資進行濫用，這種玩弄他人隱私的行爲，不只可惡，而且也已違法；盼罷團的不法行為能到此為止，不要再傷及他人。（黃捷辦公室提供）

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