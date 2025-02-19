罷捷涉抄國民黨名冊造假 黃捷曝：雄女學姊疑個資外洩

高雄民眾沒參加罷捷連署、卻收到選委會查詢單。（黃捷服務處提供）

2025/02/19 19:49

〔記者王榮祥／高雄報導〕第二度被提罷免的高市立委黃捷今指出，接獲民眾反映沒簽罷捷連署、卻收到選委會查詢單，推測因自己曾是國民黨員？個資被外洩？黃捷事後再向選委會求證，發現罷捷連署單有「大量字跡相似」情況。

黃捷說，今天有位選區民眾到服務處，氣憤的拿出選委會查詢單反映，根本沒有簽罷免連署，怎麼自己的名字會被冒假簽名？這位民眾剛好是黃捷雄女的學姐，很支持黃捷，更不可能參與罷免。

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黃捷引述學姊判斷，可能是她曾有過國民黨黨員身分，個資疑似被外洩給罷團？黃捷事後向選委會求證，發現罷捷連署單「有大量字跡相似」的情況，才會隨機查驗。

黃捷批評，罷免若連基本的「民意正當性」都不足，還造成在地鄉親的恐慌與不便，這種行動只會讓人民唾棄；個資無故被冒假，對任何人都是嚴重侵害，作為民代有責保護選民權益，也會和民意站在一起、遏止歪風。

她表示，會把手上證據保存，將到高雄地檢署告發罷免領銜人，涉偽造文書、不法取得個人資料、妨害罷免連署罪等，一併依法處理。

罷捷領銜人徐尚賢強調，連署書關鍵是當事人的意願，針對黃捷質疑連署書抄國民黨黨員名冊？他反諷那是民進黨才會教的事，否認這情況，至於黃捷揚言提告，徐尚賢表示尊重個人權益。

針對黃捷指控介入罷捷，國民黨高市黨部嚴正駁斥根本無稽之談，強調國民黨完全尊重公民團體自主行動，但黃捷在遭受民意質疑與考驗時，卻選擇用潑髒水、帶風向方式，刻意讓外界對公民團體有政黨介入的印象，令人遺憾。

國民黨呼籲黃捷好好坦然面對，並尊重多元民意的聲音，別急著把所有人都潑髒水。

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