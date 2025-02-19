遺憾！陳玉珍罷免連署差73份未送件 罷團：不願犧牲寶貴罷免權

罷團領銜人翁明志（右）稍早指出，他們離第1階段門檻還差73份；發言人許祐嘉（左）說，若送件被中選會判定駁回，將會直接給予陳玉珍一張「免死金牌」。（罷團提供）

2025/02/19 18:16

〔記者李文馨／台北報導〕總統賴清德昨公布「選罷法修正條文」，今天（19日）是適用舊法的最後送件日。「珍礙金門」罷免團隊努力到最後一刻，罷團領銜人翁明志稍早指出，他們離第1階段門檻還差73份；發言人說，若送件被中選會判定駁回，將會直接給予陳玉珍一張「免死金牌」，他們不願白白犧牲這寶貴的罷免權利，同時也向陳玉珍喊話，「我們沒有授權您親中舔共」。

翁明志表示，他們原本很樂觀，可能可以在21日前達到目標，但人算不如天算，總統18日公布選罷法修正案，新法實施日期提前，今天是連署書送件的最後期限，他們特別在金門縣議會門口設立連署站，很多鄉親都熱烈支持，今天共收到62份，他下午也立刻搭機趕到台北造冊。

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翁明志指出，不過，稍早他們統計結果是1174份，離第1階段門檻1247份，還差73份，他們聽了之後如晴天霹靂，過去的努力，所有心血和成果都將付諸東流，因為這些連署書都無法再使用；他感到非常難過，打拚了這麼多天，就因為這個不合理的選罷法，被剝奪了與台灣所有公民一起伸張正義的權益，「我想這是我們最大的不幸」。

翁明志提到，在網路上看到很多人因為陳玉珍不適任的表現，而對金門充滿誤解，甚至揚言要抵制金門高粱、金門觀光，這些對金門鄉親都造成很大的傷害。他說，金門是個弱勢的族群，很多金門鄉親、年輕人都在台灣工作、生活，他們應該要廣結善緣，爭取每個人的支持與照顧，不應該輕易捲入黨派惡鬥，成為政黨的打手，造成金門鄉親的困擾，這是從政者的基本修養。

翁明志最後呼籲，大家不要因為這次行動未成功而感到失望，這次最大的意義是公民的教育，並告訴金門所有鄉親，「只要你所選出的政治人物違背了人民的託付，我們隨時有權利罷免他，雖然未來會比較困難，但我們還是有權利去做」。

發言人許祐嘉說明，他們再三審慎評估實際收件速度與統計的連署錯誤率，也很難將所有符合標準的件數收齊，極有可能因為達不到門檻或錯誤率過高而遭到駁回；若送件被中選會判定駁回，將會直接給予陳玉珍一張免死金牌，因為一旦送案成立卻補件失敗，根據「選罷法」，陳玉珍在本屆任期內將無法再被提出罷免，「我們不願白白犧牲這寶貴的罷免權利」。

許祐嘉說，希望陳玉珍經歷民團發起的罷免行動之後，能夠重新檢視自己的言行、深刻反省，雖然他們未能在第1階段成功送件，但這些鄉親們也代表了部分金門人的心聲，無法成案是礙於地方環境與時間壓力等因素，並非鄉親皆一致認同陳是適任的立委，「我們不會放棄對您的監督與鞭策，望您節制言行，勿再將全體居民打包為您的附屬品，我們沒有授權您親中舔共。」

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