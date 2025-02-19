HFX國際安全論壇前夕 王定宇：總預算爭議讓川普政府負面印象升高

HFX國際安全論壇2/20揭幕，王定宇代表執政黨與博明、蒙哥馬利會談。（圖翻攝自王定宇臉書）

2025/02/19 19:02

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕哈利法克斯國際安全論壇（HFX）今年首度移師台灣，川普第一任總統時期的白宮副國安顧問博明（Matthew Pottinger）、美國參議院軍事委員會前幕僚長蒙哥馬利（Mark Montgomery）等人受邀出席。今天（19日）民進黨立委王定宇代表執政黨與2人會談，對方透露，川普新政府對於台灣總預算案一系列爭議的負面印象正在升高。

哈利法克斯國際安全論壇明後2天（20日、21日）將舉辦「台北論壇：連結民主與安全」，總統賴清德、副總統蕭美琴將於明後天舉辦的「台北論壇：連結民主與安全」分別擔綱開閉幕演說，除了博明和蒙哥馬利，前加拿大國防部長馬凱（Peter MacKay）、前日本首相安倍晉三夫人安倍昭惠、準外交部次長陳明祺、立委范雲和王定宇等國內外政要都會出席。

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王定宇19日在臉書發文表示，今天他在立法院代表執政黨與博明和蒙哥馬利進行會談，「他們對於台灣總預算呈現給川普新政府的負面印象正在升高，提出了非常深的憂慮和關切，認為這是對台灣利益負面衝擊非常緊急的事件！」

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