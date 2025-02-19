為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    HFX國際安全論壇前夕 王定宇：總預算爭議讓川普政府負面印象升高

    HFX國際安全論壇2/20揭幕，王定宇代表執政黨與博明、蒙哥馬利會談。（圖翻攝自王定宇臉書）

    HFX國際安全論壇2/20揭幕，王定宇代表執政黨與博明、蒙哥馬利會談。（圖翻攝自王定宇臉書）

    2025/02/19 19:02

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕哈利法克斯國際安全論壇（HFX）今年首度移師台灣，川普第一任總統時期的白宮副國安顧問博明（Matthew Pottinger）、美國參議院軍事委員會前幕僚長蒙哥馬利（Mark Montgomery）等人受邀出席。今天（19日）民進黨立委王定宇代表執政黨與2人會談，對方透露，川普新政府對於台灣總預算案一系列爭議的負面印象正在升高。

    哈利法克斯國際安全論壇明後2天（20日、21日）將舉辦「台北論壇：連結民主與安全」，總統賴清德、副總統蕭美琴將於明後天舉辦的「台北論壇：連結民主與安全」分別擔綱開閉幕演說，除了博明和蒙哥馬利，前加拿大國防部長馬凱（Peter MacKay）、前日本首相安倍晉三夫人安倍昭惠、準外交部次長陳明祺、立委范雲和王定宇等國內外政要都會出席。

    王定宇19日在臉書發文表示，今天他在立法院代表執政黨與博明和蒙哥馬利進行會談，「他們對於台灣總預算呈現給川普新政府的負面印象正在升高，提出了非常深的憂慮和關切，認為這是對台灣利益負面衝擊非常緊急的事件！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播