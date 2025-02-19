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    劉彥澧稱打德州撲克合法卻請辭？ 林智群：被徐巧芯迴力鏢打到

    台中市府研考會主委劉彥澧請辭獲准。（資料照）

    台中市府研考會主委劉彥澧請辭獲准。（資料照）

    2025/02/19 20:14

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委徐巧芯的丈夫、台中市府研考會主委劉彥澧近日遭爆蹺班打德州撲克，雖然他稱有請假，參加的也是合法錦標賽事，但18日晚間還是請辭並獲准，網友拿民眾黨立委黃珊珊的名言「沒錯幹嘛辭？」嘲諷。對此，律師林智群表示，下班後的休閒娛樂只要合法完全沒問題，但劉彥澧還是選擇請辭的理由只有一個，那就是被他太太的「聖人迴力鏢」打到！

    名嘴溫朗東17日爆料劉彥澧上班時間跑去打德州撲克，還多次出入永和私人賭場，消息一出引發輿論熱議。18日劉彥澧回應稱，他多是利用下班時間，有1、2次是請個人特休假參加德州撲克合法運動競技錦標賽，雖為合法合規的錦標賽事，惟以公職身分參賽，社會仍有不同評論，他再三思量後，為了不對市府團隊造成影響，會提出辭呈。台中市府昨晚也證實劉彥澧請辭獲准。

    過往只要是民進黨的人捲入爭議，就跳出來窮追猛打的徐巧芯，這次丈夫被爆料卻輕描淡寫，稱「大家都是成年人了，自己可以也應該管好自己」。不少網友翻出去年4月「寶林茶室食物中毒案」延燒時，徐巧芯點名衛福部政務次長王必勝，下班時間不加班跑去玩樂團「對社會觀感不好」，對比徐巧芯今日態度，狠酸「雙標至極」。

    今天林智群在臉書發文調侃，「下班玩樂團、請假打德州撲克（合法），下班後的休閒娛樂，只要合法，根本沒什麼。為了請假打德州撲克這種小事請辭，理由只有一個，就是他的太太平常都用聖人標準要求別人，先生被太太平常丟別人的聖人迴力鏢打到而已。」

    另外，針對劉彥澧昨天宣稱德州撲克是合法運動競技錦標賽、是國際體育總會認證運動「競技」，我國體育署卻跳出來打臉，表示體育署並未把德州撲克視為運動競技項目，也沒有進行相關輔導，主要是因為德州撲克經常牽涉「賭博」。

    而劉彥澧參加的賽事為「CTP Club華人德州撲克競技台灣百萬大賽」，由華人德州撲克競技俱樂部主辦，即使國際撲克競技總會（IFMP）官網顯示撲克競技有融合德州撲克，但體育署強調，華人德州撲克競技台灣百萬大賽，非IFMP所授權賽事，IFMP也非國際奧會承認之國際組織。

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