國際情勢快速變化 賴清德：台灣是棋手、不是棋子

賴清德表示，在快速變化的國際情勢中，台灣是棋手、不是棋子，我們基礎穩固、實力堅強，必定能在變局中尋求制勝之道。（資料照）

2025/02/19 16:36

〔記者陳昀／台北報導〕兼任民進黨主席的總統賴清德上週五在總統府召開國安高層會議，因應國內外挑戰，他今天在中常會重申，台灣在國際產業發展具關鍵位置，並面對極權威脅承擔「自由捍衛者」的角色，在快速變化的國際情勢中，台灣是棋手、不是棋子，我們基礎穩固、實力堅強，必定能在變局中尋求制勝之道，同時發揮良善的力量，為國際社會貢獻心力。

賴清德指出，上週五他在總統府召開國家安全高層會議，討論政府如何在國內外種種挑戰中，確保國家安全、確保台灣在全球供應鏈上的不可或缺，以及確保台灣持續進步發展，並在會後向國人報告3大工作目標，首先是堅定推動國防改革、優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP 3%以上目標。

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第二、為防制中國統戰、滲透及認知作戰對國安的重大危害，持續推動國安法制改革，擴大國家安全網建置，要防制一切漏洞；第三，持續推動「立足台灣、布局全球」的經貿戰略，和友盟國家發展利益共享的關係、合力打造全球民主供應鏈。

賴清德重申，以全球的角度來看，現在的台灣，在國際產業發展上，是相當關鍵的位置，所以我們要更有信心；同時，我們與愛好自由的人們站在一起，面對極權威脅的第一線，承擔起自由捍衛者的角色。

賴清德強調，台灣能在國際社會上站穩腳步，是全體國人團結一致、共同努力的成果，未來我們要持續強化這些優勢，期盼朝野政黨能夠攜手同心，為台灣開啟下一個黃金時代。「在快速變化的國際情勢中，台灣是棋手、不是棋子」，我們基礎穩固、實力堅強，必定能在變局中尋求制勝之道，同時發揮良善的力量，為國際社會貢獻心力。

賴清德也提到，上週台中新光三越百貨發生氣爆事件，造成多人傷亡，全體國人同感悲傷，行政院長卓榮泰第一時間指示內政部和衛福部，協助台中市政府展開消防救災和醫療照護等工作，感謝第一線的警、消、救災、醫護人員及熱心助人的民眾，合力將事故傷害降到最低，中央將全力協助地方政府，除了儘速釐清事故原因，也要加強提升工程安全，避免類似工安事故，確保民眾日常生活的安全。

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