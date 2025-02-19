黃國昌自豪每天4點背三民主義 建中學弟：我花1天讀就拿滿分了......

民眾黨新任黨主席黃國昌。（資料照）

2025/02/19 17:37

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨新任黨主席黃國昌近日開直播，宣稱自己讀高中每天凌晨4點就起床，跑到孫中山的遺像面前背三民主義，還自豪稱「連孫文看了他都很感動」，引發外界議論。對此，同樣是建中畢業的政大傳播學院助理教授侯宗佑，憶起當年念三民主義的往事，納悶「我花一天讀的東西，為什麼有學長需要每天四點起來讀？」

黃國昌近日開直播自曝，他高中時每天凌晨4點就起床，跑到建中體育館大禮堂的孫文遺像前，搬張小桌子坐在孫文面前背誦三民主義，就這樣念到早上6點，「我沒有跟大家唬爛，真的！總而言之，孫文學說那個三民主義，我年輕的時候是背的很熟，但沒有辦法，人在屋簷下不得不低頭，我還是把那兩本三民主義上下冊背的滾瓜爛熟的，然後去參加大學聯考⋯⋯我覺得連孫文看了都覺得很感動。」

請繼續往下閱讀...

對此，侯宗佑今天（19日）下午在臉書發文回憶，「我當年是三民主義最後一屆，但因為在建中數理資優班，我們根本沒有三民主義課。我學測前一個禮拜才發現要考，厚著臉皮跟讀北一女的國小同學借課本，花了一個週六背一背，然後就去考試了。考完還課本的時候，她說『你下冊不需要喔？』我才發現我只讀了上冊。不過還好我歷史、地理、公民都很不錯，而且讀了上冊其實就大概能猜到他下冊要講什麼，最後社會科還是拿了滿級分。」

他接著說：「實在不喜歡提過去的事，但看到越來越歪的建中/台大/康乃爾學長，開始分享他高中就已經歪掉的往事，忍不住提一下。當然，聯考申論題不能跟學測選擇題比，但原諒我真的比較難理解，同樣是建中生，我花一天讀的東西，為什麼有學長需要每天四點起來讀？就算比較不擅長背書，也應該要知道睡飽了讀書才能事半功倍吧？」

「我在建中時也常常凌晨就到體育館，但那是因為我是游泳校隊。同樣是早起到體育館，我快快樂樂在游泳池鍛鍊身體，沒想到有人卻是搬張桌子在遺像前面發神經。我只能說，不是你的，就不是你的。你可以硬逼自己，死背硬記，練習一些奇怪的技巧在考試中拿高分，可是那些強迫自己的傷痕總有一天會反撲，而我已經看過太多這樣的人長大後變得怪怪的。我在猜啦，死盯著監視器覺得自己看到總統，跟對著遺像背書然後覺得遺像很感動，可能都是這種症頭產生的幻覺吧？」

侯宗佑直言，「人還是要均衡發展。身體健康，想法也會比較健康。我感謝我媽高中後就沒有硬逼我讀書，我高中第一次考數學只考40多分，剛好是全班一半，面如死灰拿成績單回去給我媽看。沒想到我媽看了大樂，說『你在建中沒考最後一名就表示你是數學天才，我們今天去吃牛排慶祝！』我不知道我媽對於「天才」的標準是不是有點低，我也很肯定我不是什麼數學天才，但那客牛排的滋味，我到今天都還記得。你擅長的就全力去做，不擅長的，只要盡力，也可以給自己很棒的肯定。這樣，應該是比較健康的人生觀吧？體育館還是拿來游泳運動比較好，不要拿來唸三民主義、表演給遺像看啦！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法