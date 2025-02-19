為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    黃國昌自曝4點起來背三民主義 建中同梯：有啥好講的？

    民眾黨新任黨主席黃國昌。（記者劉信德攝）

    民眾黨新任黨主席黃國昌。（記者劉信德攝）

    2025/02/19 22:23

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨新任黨主席黃國昌近日開直播，宣稱自己讀高中每天凌晨4點就起床，跑到孫中山的遺像面前背三民主義，還自豪稱「連孫文看了他都很感動」。對此，與黃國昌同樣建中畢業，且是同屆同學的教育雜誌《親子天下》副總經理林彥傑吐槽：「這有什麼好講的？不念三民主義還考高分才值得炫耀吧……」

    黃國昌近日開直播自曝，他高中時每天凌晨4點就起床，跑到建中體育館大禮堂的孫文遺像前，搬張小桌子坐在孫文面前背誦三民主義，就這樣念到早上6點，「我沒有跟大家唬爛，真的！總而言之，孫文學說那個三民主義，我年輕的時候是背得很熟，但沒有辦法，人在屋簷下不得不低頭，我還是把那兩本三民主義上下冊背的滾瓜爛熟的，然後去參加大學聯考⋯⋯我覺得連孫文看了都覺得很感動。」

    對此，林彥傑在臉書發文，「我跟國昌同學同屆同校，而且我沒有補習，三年都在學校唸書，我也講一下好了。我是不知道體育館有孫文銅像啦！就算有，早上四點，天色暗摸摸，應該也不能讀書吧？而且早上四點起來唸三民主義是要幹嘛，平常上課好好念，而且建中晚上可以開放自習到9點，好好唸書就好了。」

    他最後吐槽：「早起念三民主義是有什麼好講的？不念三民主義還考高分才值得炫耀吧……」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播