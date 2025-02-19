黃國昌自曝4點起來背三民主義 建中同梯：有啥好講的？

民眾黨新任黨主席黃國昌。（記者劉信德攝）

2025/02/19 22:23

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨新任黨主席黃國昌近日開直播，宣稱自己讀高中每天凌晨4點就起床，跑到孫中山的遺像面前背三民主義，還自豪稱「連孫文看了他都很感動」。對此，與黃國昌同樣建中畢業，且是同屆同學的教育雜誌《親子天下》副總經理林彥傑吐槽：「這有什麼好講的？不念三民主義還考高分才值得炫耀吧……」

黃國昌近日開直播自曝，他高中時每天凌晨4點就起床，跑到建中體育館大禮堂的孫文遺像前，搬張小桌子坐在孫文面前背誦三民主義，就這樣念到早上6點，「我沒有跟大家唬爛，真的！總而言之，孫文學說那個三民主義，我年輕的時候是背得很熟，但沒有辦法，人在屋簷下不得不低頭，我還是把那兩本三民主義上下冊背的滾瓜爛熟的，然後去參加大學聯考⋯⋯我覺得連孫文看了都覺得很感動。」

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對此，林彥傑在臉書發文，「我跟國昌同學同屆同校，而且我沒有補習，三年都在學校唸書，我也講一下好了。我是不知道體育館有孫文銅像啦！就算有，早上四點，天色暗摸摸，應該也不能讀書吧？而且早上四點起來唸三民主義是要幹嘛，平常上課好好念，而且建中晚上可以開放自習到9點，好好唸書就好了。」

他最後吐槽：「早起念三民主義是有什麼好講的？不念三民主義還考高分才值得炫耀吧……」

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