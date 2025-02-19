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    假總辭？ 多位「柯時代」幹部留任 黃國昌找賴香伶任政策會執行長

    黃國昌聘任前立委賴香伶擔任政策會執行長。（資料照）

    黃國昌聘任前立委賴香伶擔任政策會執行長。（資料照）

    2025/02/19 16:27

    〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲涉貪遭起訴、羈押禁見，民眾黨上週完成新任黨魁補選，依慣例一級主管將進行總辭後，民眾黨今召開中央委員會正式公告黃國昌擔任黨主席，並宣布首波主管名單，除了增設2名代理副秘職位、聘任前立委賴香伶擔任政策會執行長外，其餘多數主管仍為「柯時代」幹部。

    民眾黨中午舉行中央委員會，並在會後召開記者會由黃國昌宣布，上任黨魁後首波新一級主管人事名單，秘書長周榆修、副秘書長許甫、文宣部主任李頂立、新聞部主任吳怡萱、組織發展部主任黃成峻、社會發展部主任張清俊、青年部主任劉昱鴻、國際事務部主任林子宇等柯文哲前主席時代的人馬均留任。

    在新人事方面，黃國昌增設2名「代理副秘書長」，分別由黃成峻、民調中心主任謝泊泓兼兼任；民眾黨前立委賴香伶則將於3月上任政策會執行長。

    針對發言人部分，民眾黨原先有李頂立、吳怡萱、戴于文、李有宜、徐千晴、林子宇等6名發言人；黃國昌上任後一次砍半，將吳怡萱、李有宜留任，並將去年加入民眾黨的前主播張彤升任發言人。

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