守護台灣數位生命線！ 賴清德：加速建設台馬4號海纜

兼任民進黨主席的總統賴清德今在中常會表示，中華電信正加速建設台馬4號海纜，會提供更多的備援。 （資料照）

2025/02/19 16:26

〔記者陳昀／台北報導〕台馬海纜近期屢傳中斷，兼任民進黨主席的總統賴清德今在中常會表示，數位部協助中華電信加強備援，台馬間的微波頻寬2023年至今已提升近6倍，足以改善馬祖斷纜時的對外通訊問題，中華電信也正加速建設台馬4號海纜，會提供更多的備援，台灣面臨情勢快速變動與挑戰，「我們會積極行動，確保台灣安全，一起守護台灣數位生命線」。

民進黨中常會今邀請國立台灣海洋大學法政學院教授江雅綺，以「海底冷戰：保衛水面下的數位生命線」為題演講，提及台灣海底電纜遭蓄意破壞並非個案，近期波羅的海及瑞典都發生海纜事故。

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賴清德聽取報告後表示，海底電纜是各國關鍵基礎設施，也是各國通訊最重要的命脈，卻十分脆弱，本週美國前白宮副國安顧問博明（Matthew Pottinger）來訪，他和副總統蕭美琴分別與他見面，蕭副總統也提到海底電纜議題，世界各國已經將此視為典型的灰色地帶侵擾手段，國際上都表達高度關切。

賴清德指出，民進黨執政，強化台灣抵禦挑戰的韌性，2023年修正「電信管理法」，對於毀壞海纜、過失鈎斷都提高刑責及罰鍰，加強嚇阻力道；去年他召開總統府的「全社會防衛韌性委員會議」，也針對海底電纜遭破壞進行討論及演練。

賴清德說明，最重要的是，在照顧馬祖民眾的對外通訊上，歷經多次台馬海纜斷裂事件後，數位部協助中華電信加強備援，台馬間的微波頻寬從2023年至今已經提升近6倍，足以支應馬祖地區平日流量高峰，雖然速度比海纜稍慢一些，但已經改善馬祖斷纜時的對外通訊問題，中華電信也正加速建設台馬4號海纜，提供更多的備援。

賴清德強調，台灣面臨情勢快速變動與挑戰，「我們會積極行動，確保台灣安全，對於江教授在演講中的相關建議，也請立法及行政部門了解及研議，一起守護台灣數位生命線」。

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