大罷免潮柯建銘嗆「你是哪一黨」 王世堅：他是長輩我不會計較

民進黨中常會，民進黨立委王世堅受訪。（記者王藝菘攝）

2025/02/19 15:43

〔記者陳昀／台北報導〕立院民進黨團總召柯建銘日前暗示，賴總統將在適當時機壓軸出馬號召大罷免，民進黨立委王世堅今表示，沒有人可以代表總統講什麼，總統有發言人，犯不著總召說三道四，被柯建銘反嗆「你是哪一黨的？」王受訪再回應，沒關係，他是長輩，「我不會計較這個」。

柯建銘日前在電視專訪透露，喊出「全台大罷免」前，曾與總統賴清德、行政院長卓榮泰溝通，強調「最大咖出場一定放在壓軸」，時間點可能在下週立院覆議案結束後，被解讀「賴將出馬號召大罷免」。惟府方人士告訴本報，賴總統的立場始終都是尊重公民團體自主行動，他了解柯總召第一線攻防的焦慮與辛苦，但從未放棄透過憲政程序解決相關紛爭，也從未討論過「出場」一事。

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王世堅今天在中常會前受訪表示，希望柯總召講他自己就好了，不要提到賴總統，沒有人可以代表總統講什麼，總統有發言人，犯不著總召說三道四；柯建銘會後在民進黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜陪同下受訪，針對王的評論隔空反嗆「你是哪一黨的？」罷免是民間先行，總統最後不說話可以嗎？王認為總統不該出來嗎？這是國民黨的期待吧，大家站出來顧台灣、顧主權何錯之有？

王世堅會後再被媒體問及此事回應，談這個無意義啦，他只是說每個人都代表自己，除非被委託發表什麼話語，否則這樣傳話是非常不好的，尤其總統說的話會自己發表、總統府也有發言人，各自位置發表自己的看法就好，「不要拉總統下水，我的意思是這樣」。針對柯隔空嗆「你是哪一黨」，王說沒關係，他是長輩，所以沒關係，我不會計較這個。」

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