為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    大罷免潮柯建銘嗆「你是哪一黨」 王世堅：他是長輩我不會計較

    民進黨中常會，民進黨立委王世堅受訪。（記者王藝菘攝）

    民進黨中常會，民進黨立委王世堅受訪。（記者王藝菘攝）

    2025/02/19 15:43

    〔記者陳昀／台北報導〕立院民進黨團總召柯建銘日前暗示，賴總統將在適當時機壓軸出馬號召大罷免，民進黨立委王世堅今表示，沒有人可以代表總統講什麼，總統有發言人，犯不著總召說三道四，被柯建銘反嗆「你是哪一黨的？」王受訪再回應，沒關係，他是長輩，「我不會計較這個」。

    柯建銘日前在電視專訪透露，喊出「全台大罷免」前，曾與總統賴清德、行政院長卓榮泰溝通，強調「最大咖出場一定放在壓軸」，時間點可能在下週立院覆議案結束後，被解讀「賴將出馬號召大罷免」。惟府方人士告訴本報，賴總統的立場始終都是尊重公民團體自主行動，他了解柯總召第一線攻防的焦慮與辛苦，但從未放棄透過憲政程序解決相關紛爭，也從未討論過「出場」一事。

    王世堅今天在中常會前受訪表示，希望柯總召講他自己就好了，不要提到賴總統，沒有人可以代表總統講什麼，總統有發言人，犯不著總召說三道四；柯建銘會後在民進黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜陪同下受訪，針對王的評論隔空反嗆「你是哪一黨的？」罷免是民間先行，總統最後不說話可以嗎？王認為總統不該出來嗎？這是國民黨的期待吧，大家站出來顧台灣、顧主權何錯之有？

    王世堅會後再被媒體問及此事回應，談這個無意義啦，他只是說每個人都代表自己，除非被委託發表什麼話語，否則這樣傳話是非常不好的，尤其總統說的話會自己發表、總統府也有發言人，各自位置發表自己的看法就好，「不要拉總統下水，我的意思是這樣」。針對柯隔空嗆「你是哪一黨」，王說沒關係，他是長輩，所以沒關係，我不會計較這個。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播