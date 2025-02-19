國民黨擬推國家安全戰略法 台派聯盟：扼殺台灣防衛力、架空總統職權

國民黨立委陳永康擬推動「國家安全戰略法草案」。（資料照）

2025/02/19 17:26

〔記者林哲遠／台北報導〕今年國會新會期，國民黨立委陳永康擬推動「國家安全戰略法草案」，引發爭議。台灣社、台派聯盟等近50個本土團體、協會今發布共同聲明點出該法，將架空總統國安職權，並質疑以這屆藍白立委親中賣台的表現，若該法通過，台灣的安全和未來發展是不是都將變成任由中國拿捏。

共同聲明指出，這個會期一開始，藍白立委就再度推出新訂「國家安全戰略法」，藉口現在缺乏明確的國家安全戰略目標和指導，其實是配合中共解除台灣自我防衛能力的賣台行徑，台灣國人完全無法接受。

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聲明續指，憲法明定國安決策屬於總統職權，藍白立委聯手推動的「國家安全戰略法」要求行政院須向立法院提報「國家安全戰略報告」、編製預算，將全民防衛動員準備業務併入國家安全戰略業務，並裁撤國土安全政策會報。

此舉將國安職權改歸立法院主導，完全架空總統職權！聲明再指，該法所指國安戰略內容更是包山包海包含，國家願景及國家利益、國家安全的主要挑戰與威脅評估、國家安全保障基本原則、綜合安全政策優先事項。以這屆藍白立委親中賣台的表現，台灣的安全和未來發展是不是都將變成任由中國拿捏？

該聲明抨擊，自去年本屆國會開議，藍白立委一路由國會擴權法案、憲訴法、民防法、全民防衛動員準備法、中配6改4等法案，以及總預算大舉凍刪潛艦預算、國防預算等各部會預算，嚴重影響政府正常運作和社福安全照護，許多後遺症如地方行政院辦公室關閉、長照經費撥給暫緩等，一一開始浮現。

聲明再批，藍白立委已經不演了，完全遵照中國國台辦陳斌華的喊話「台灣不准有國防預算｣，不僅要完全癱瘓台灣政府的運作，更要將台灣完全解除武裝，再加上這項「國家安全戰略法」法案違憲濫權，台灣國安戰略全部曝光，形同向中國「自廢武功」。

藍白立委從當選以來的種種荒腔走板行徑，早已觸怒全台灣國人，啟動大罷免。聲明痛批，他們不僅不知收斂，反而變本加厲，強烈呼籲全體台灣人都要站出來，力挺大罷免成功，清除這些共匪立委，「這次不罷免，台灣不再有民主」、「罷免就是剿共除內賊救台灣」。

上述聲明由台灣社主辦，協辦單位則有台派聯盟、台灣社、台灣北社、台灣南社、台灣中社、花蓮東社、台東東社、台灣客社、彭明敏文教基金會、陳文成紀念基金會、台灣教授協會、李登輝民主協會、台灣教師聯盟、台灣基督長老教會、財團法人辜寬敏紀念基金會、台北水噹噹姊妹聯盟、台灣21世紀婦女協會、亞太自由婦女協會、台灣獨立建國聯盟、公投護台灣聯盟、台灣國、台灣聯合國協進會、台北市台灣語協會、臺灣民主永續平台協會、民報文化事業、台灣母語教師協會、新國家運動、財團法人愛鄉文教基金會、台灣東突厥斯坦協會、台灣228關懷總會、寶島廣播電台、台灣福和會、台灣人權促進會、好民文化行動、台灣新視界協會、台灣美日民間交流協會、台灣傳媒新聞協會、台灣蕃薯藤協會、台灣島永續發展協會、北區政治受難者協會、台北市科技永續教育協會、台北市美好生活藝術協會、台灣教育發展學會、台灣人文教育公共發展協會、台北市美術教育推廣協會、台北市永吉聯誼會、台灣轉型正義協會、台灣玉蘭花協會、欽瑟關懷台灣協會等近50個組織團體。

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