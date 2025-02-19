為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    大罷免潮遭王世堅指「說三道四」 柯建銘反嗆：你哪一黨的？鬼扯！

    立法院民進黨團總召柯建銘中常會後在民進黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜陪同下走出民進黨中央黨部並接受媒體聯訪。（記者陳昀攝）

    立法院民進黨團總召柯建銘中常會後在民進黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜陪同下走出民進黨中央黨部並接受媒體聯訪。（記者陳昀攝）

    2025/02/19 15:31

    〔記者陳昀／台北報導〕立院民進黨團總召柯建銘日前暗示，賴總統將在適當時機壓軸出馬號召大罷免，但民進黨立委王世堅今表示，希望柯總召講他自己就好了，沒有人可以代表總統講什麼，總統有發言人，犯不著總召說三道四；柯建銘在中常會後受訪反嗆王「你是哪一黨的？」罷免是民間先行，總統最後不說話可以嗎？王認為總統不該出來嗎？這是國民黨的期待吧，大家站出來顧台灣、顧主權何錯之有？

    柯建銘中常會後在立法院民進黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜陪同下走出民進黨中央黨部並接受媒體聯訪。被問及王世堅喊話「不要說三道四」，柯建銘反問，王世堅是站在什麼立場？總統壓軸是非常重要的事情，整場罷免是民間先行，到最後總統不出來可以嗎？一定壓軸出來！「我在這裡問王世堅『你是哪一黨的？』叫總統不要出來，自己去檢討一下吧！我毫不客氣講這句話，根本鬼扯。」

    柯建銘指出，總統是站在憲法角度上，憲法增修條文第二條很清楚，總統職權就是國家安全，捍衛國家安全是總統的天職，國家安全匹夫有責，每個人都要顧自己的家園、自己的國家，總統當然站在他的立場要在最後出來講話，因為民意都很清楚，總統再不講話怎麼可以？難道王世堅認為總統不該出來嗎？這是符合國民黨期待吧！王講的話毫無參考價值，大家都要站出來顧台灣、顧主權、顧人民、顧家園，何錯之有？

    針對府方人士表示，賴總統從未放棄透過憲政程序解決相關紛爭，也從未討論過「出場」一事，柯建銘表示，很多事情都要說得很清楚嗎？靜看就好，政治是講這麼清楚的嗎？不是吧，當然有適當的時間吧，總要等覆議案結束以後吧。被問及會中有無與王互動，柯建銘說，兩人座位離很遠。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播