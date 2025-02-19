大罷免潮遭王世堅指「說三道四」 柯建銘反嗆：你哪一黨的？鬼扯！

立法院民進黨團總召柯建銘中常會後在民進黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜陪同下走出民進黨中央黨部並接受媒體聯訪。（記者陳昀攝）

2025/02/19 15:31

〔記者陳昀／台北報導〕立院民進黨團總召柯建銘日前暗示，賴總統將在適當時機壓軸出馬號召大罷免，但民進黨立委王世堅今表示，希望柯總召講他自己就好了，沒有人可以代表總統講什麼，總統有發言人，犯不著總召說三道四；柯建銘在中常會後受訪反嗆王「你是哪一黨的？」罷免是民間先行，總統最後不說話可以嗎？王認為總統不該出來嗎？這是國民黨的期待吧，大家站出來顧台灣、顧主權何錯之有？

柯建銘中常會後在立法院民進黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜陪同下走出民進黨中央黨部並接受媒體聯訪。被問及王世堅喊話「不要說三道四」，柯建銘反問，王世堅是站在什麼立場？總統壓軸是非常重要的事情，整場罷免是民間先行，到最後總統不出來可以嗎？一定壓軸出來！「我在這裡問王世堅『你是哪一黨的？』叫總統不要出來，自己去檢討一下吧！我毫不客氣講這句話，根本鬼扯。」

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柯建銘指出，總統是站在憲法角度上，憲法增修條文第二條很清楚，總統職權就是國家安全，捍衛國家安全是總統的天職，國家安全匹夫有責，每個人都要顧自己的家園、自己的國家，總統當然站在他的立場要在最後出來講話，因為民意都很清楚，總統再不講話怎麼可以？難道王世堅認為總統不該出來嗎？這是符合國民黨期待吧！王講的話毫無參考價值，大家都要站出來顧台灣、顧主權、顧人民、顧家園，何錯之有？

針對府方人士表示，賴總統從未放棄透過憲政程序解決相關紛爭，也從未討論過「出場」一事，柯建銘表示，很多事情都要說得很清楚嗎？靜看就好，政治是講這麼清楚的嗎？不是吧，當然有適當的時間吧，總要等覆議案結束以後吧。被問及會中有無與王互動，柯建銘說，兩人座位離很遠。

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