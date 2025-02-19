52名台人赴中失聯或疑遭拘留 國民黨：民進黨無能未負起任何責任

52名台灣人赴中國後失聯或疑似遭到拘留，國民黨發言人楊智伃今日受訪表示，這證明陸委會與民進黨的無能（記者林正堃攝）

2025/02/19 17:10

〔記者施曉光／台北報導〕針對陸委會統計有52名台灣人赴中國後失聯或疑似遭到拘留，國民黨發言人楊智伃今日受訪表示，這證明陸委會與民進黨的無能，現在的執政黨是民進黨，兩岸發生這樣的問題，該去解決的人是民進黨，但民進黨無能，沒有負起任何責任。

楊智伃還說，政府應該做好兩岸溝通，國民黨也不斷呼籲要求執政當局要建立兩岸溝通管道，卻被打成「中共同路人」，兩岸溝通需要更多的善意交流，而非只有對抗，希望民進黨與陸委會要正視問題，負起應負的責任，而非都推給「中共同路人」這5個字。

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有關去年接待中國高校師生訪問團的台灣大學社科院學生會長遭罷免，楊智伃表示，國民黨尊重學生自治投票結果，但也看見民進黨不斷把手伸入校園。

楊智伃說，民進黨在所謂的「國務青」授課中，由立法院民進黨團幹事長吳思瑤擔任講師，還把學生團體、校園當成自己的下線，這就證明民進黨不斷把雙手伸入校園，甚至還把學生當成掀起大惡罷的起手式，民進黨推翻過去自己說過黨政軍不要進入校園，如今反而全面深入校園，她嚴正警告民進黨不要再把雙手伸入校園，讓地方或校園陷入仇恨與不安。

此外，針對昨傳台北市副市長李四川有意勸進台中市長盧秀燕角逐國民黨主席，楊智伃表示，李四川已經受訪澄清並未表態支持任何人參選黨魁，並特別提及對於任何人參選黨魁的承擔與負責，都感到欽佩，而且朱立倫是自己過去的長官，也向朱立倫表達加油的意思。

她強調，現在整個台灣面臨大惡罷，也是藍營空前團結的時候，希望藍營的力量與焦點都放在立法院一些福國利民的民生法案以及地方反惡罷的力量上。

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