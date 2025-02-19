鄭正鈐隨竹市府出訪新加坡 議員劉崇顯：要被罷免壓力大出國散心

國民黨立委鄭正鈐隨新竹市府出訪新加坡。（新竹市府提供）

2025/02/19 16:52

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市公民團體發起罷免國民黨立委鄭正鈐與涉貪停職市長高虹安的雙罷免行動，目前已進入第一階段審查最後階段，預計月底公佈審查結果，鄭正鈐近期除頻出席各種市政活動，也在各路口架設大型廣告，此次更與市府及代理市長邱臣遠一同前往新加坡參訪，進行城市交流，更傳出預計月底會與地方里長交流固樁。對此，民進黨市議員劉崇顯則認為鄭正鈐擔心被罷免，壓力山大才出國散心。

市議員曾資程則諷鄭正鈐之前都是由助理在跑行程，但最近常看到鄭正鈐自己跑行程，還掛看板宣稱修財劃法幫竹市爭取293億，但財劃法目前還未送到行政院，但鄭正鈐的看板已掛各大路口，似乎成為他唯一的政績，錢沒到位且八字還沒一撇，就到處宣傳，十足像詐騙集團一樣。

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市議員劉彥伶也說，看到鄭正鈐近期努力跑地方行程，且會與地方里長交流互動，應該是怕被罷免。劉崇顯則諷鄭正鈐是要被罷免了，壓力山大，才選擇出國散散心。

新竹市代理市長邱臣遠率市府團隊及青年委員18日到22日前往新加坡進行城市交流，而立委鄭正鈐也隨市府此行出國訪問，而鄭正鈐近期密集出席市府各項活動，也被外界解讀可能與民團發起罷免行動有關。

國民黨立委鄭正鈐（左三）隨新竹市府出訪新加坡。（新竹市府提供）

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