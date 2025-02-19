朱立倫再籲推動能源修法 促賴政府還稅於民

國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話，強調國民黨一定會全力推動能源相關修法，並籲賴政府還稅於民。（記者林正堃攝）

2025/02/19 15:15

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫今日主持中常會時發表談話指出，立法院新會期國民黨一定會全力推動能源相關修法，而且根據民調有77%的民眾支持成立獨立的電力監督委員會，74%的民眾支持核電廠延役，58%的民眾主張從「非核家園」改為「非碳家園」，一般台灣民眾都非常理性的面對問題，但民進黨的種種發言仍在對抗民意與世界潮流，因此國民黨會從民生出發，全力推動修法，他並呼籲賴政府一定要依照民眾的需求與世界趨勢，把部分多徵收的稅款，還稅於民。

朱立倫表示，全世界即將迎接大AI時代與貿易熱戰的時代，當全世界都在迎接AI戰與貿易戰，民進黨卻在台灣掀起大罷免的熱戰，非常令人遺憾，他每天看到新聞全世界都在拼AI，台灣卻在拼罷免、搞政治，做為一個負責任政黨的負責人，他對台灣充滿憂心。

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朱立倫強調，許多國際友人不斷提醒這波貿易戰、AI戰對台灣的衝擊會非常嚴重，台灣朝野應該放下政爭，面對並解決問題，因此立法院新會期不但要通過AI基本法，還要針對電力能源問題做徹底檢討，美國已經宣布要成立獨立的電力能源主導委員會，而且在AI時代需要的電力是過去的2倍，台灣卻因為民進黨的意勢型態，要關掉最後一座核電廠，很多國際友人多次指出這是錯誤的，但民進黨仍一意孤行，國民黨作為在野黨，必須即時煞車，扭轉錯誤政策。

朱立倫指出，立法院本會期一定要全力推動能源修法，根據國民黨智庫所做民調顯示，高達77%的民眾支持成立獨立的電力監督委員會，74%的民眾支持核電廠延役，58%的民眾主張從「非核家園」改為「非碳家園」，國民黨會從民生出發，全力推動相關修法。

朱立倫還指出，昨天新加坡總理宣布新加坡將還稅於民，今年要提高每戶發放800新元，約近2萬元新台幣，20歲以下民眾還要再加發500新元，同時新加坡企業可以就所繳的稅辦理退稅，最高不超過4萬新元，約近100萬元新台幣，不但新加坡如此，英國、美國以及很多亞洲國家也是如此，2年前的蔡政府也是如此，但現在的賴政府只知道搞政爭、鬥爭。

朱立倫說，台灣去年創下5283億元的超收稅額，國民黨提議要還稅於民，每人發1萬元，只佔總超收額度的4成，希望賴政府一定要根據民眾的需求與世界共同趨勢，把從多徵收的稅款，部分還稅於民，國民黨下週也會公布最新民調結果。

有關中央政府總預算問題，朱立倫表示，立法院長韓國瑜昨天召集朝野協商，執政黨卻從頭鬧場到尾，這次立法院通過的總預算創下最高金額，將近2兆9300億，政府應該好好施政，如果仍有不足，政府可以提出追加減預算，主計處所提出的流用，只要符合預算法第63條規定，相信朝野都沒有意見，同時政府也可以動用預備金，第一、第二預備金都有相關規範，國民黨也願意支持。

朱立倫說，至於預算凍結部分，韓國瑜也已經表達只要行政院部會到立法院報告，就可以解凍，立法院已經表達最高的誠意，希望賴政府不要再演、再裝，故意製造衝突，如果2兆9300億還不夠，賴政府就明白告訴大家，如果追加預算還有困難，也可以告訴大家，不要只想故意製造問題與衝突。

此外，朱立倫指出，今年是重要的一年，3月12日是國民黨永遠的總理、國父孫中山逝世100週年，國民黨將舉辦系列紀念活動，包括展覽、音樂會以及致敬活動，各地方黨部也會分別舉行相關紀念活動，要讓孫中山以民為本、蒼生為念的精神永記銘心。

國民黨主席朱立倫表示，國父孫中山逝世100週年，國民黨將舉辦系列紀念活動。（記者林正堃攝）

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