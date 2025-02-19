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    大罷免潮 王世堅：總統有發言人 犯不著柯總召說三道四

    民進黨中常會，民進黨立委王世堅受訪。（記者王藝菘攝）

    民進黨中常會，民進黨立委王世堅受訪。（記者王藝菘攝）

    2025/02/19 14:41

    〔記者陳昀／台北報導〕立院民進黨團總召柯建銘日前在電視專訪時暗示，賴總統將在適當時機壓軸出馬號召大罷免。民進黨立委王世堅下午出席中常會前受訪表示，希望柯總召講他自己就好了，不要提到賴總統，沒有人可以代表總統講什麼，總統有發言人，犯不著總召說三道四；隨後抵達中常會的柯建銘對此表示，等等再來講。

    柯建銘日前在電視專訪透露，喊出「全台大罷免」前，曾與總統賴清德、行政院長卓榮泰溝通，強調「最大咖出場一定放在壓軸」，時間點可能在下週立院覆議案結束後，被解讀「賴將出馬號召大罷免」。惟府方人士告訴本報，賴總統的立場始終都是尊重公民團體自主行動，他了解柯總召第一線攻防的焦慮與辛苦，但從未放棄透過憲政程序解決相關紛爭，也從未討論過「出場」一事。

    針對柯建銘暗示賴總統將在適當時機登場號召大罷免，王世堅受訪表示，希望柯總召講他自己就好了，不要提到賴總統，畢竟總統有總統的高度，總統的隱忍總是有個限度不是嗎？沒有人可以代表總統講什麼，「所以我認為柯總召講你自己就好、不要講別人」，尤其我們國家領導人，政府、總統都有發言人，犯不著總召說三道四。

    同樣出席中常會的柯建銘面對媒體提及王世堅前述評論表示，「你先聽他講，我等等下樓講」。

    此外，被問及欣欣百貨（2901）今公告推舉前台北市政府副秘書長李文英為董事長，而非先前盛傳的前立委、「港湖女神」高嘉瑜，王世堅也評論，高嘉瑜的個性本來就不傾向去國營企業或分配工作給他，她不適合這樣，「她是個快樂的仙女，飛來飛去」，很適合獨善其身，做她想做的事，快樂地唱歌、上網路節目，是這樣很自在的個性，應該讓她很自在才對。

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