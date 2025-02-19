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    綠委莊瑞雄送花籃到柯爸靈堂被退？ 李國璋：沒針對任何人拒絕

    民進黨立委莊瑞雄辦公室今天有送花店送一盆花藍到柯爸靈堂卻被退？對此，民眾黨新竹黨部主委李國。璋：沒有針對任何人拒絕。（記者洪美秀攝）

    民進黨立委莊瑞雄辦公室今天有送花店送一盆花藍到柯爸靈堂卻被退？對此，民眾黨新竹黨部主委李國。璋：沒有針對任何人拒絕。（記者洪美秀攝）

    2025/02/19 15:16

    〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，各界人士都已到場上香致意或是送花籃致意，但今天民進黨立委莊瑞雄也送花籃到柯爸位在新竹市的私人生命會館，但受限生命會館場地，莊瑞雄的花籃送達後被退回，對此，民眾黨新竹黨部李國璋受訪強調，沒有針對任何人來拒絕」，而是跟花店說希望在告別式前一天佈置靈堂時再送來統一擺放及佈置。

    由於各界及政要人士都有送花籃到柯爸的靈前表達哀悼，但因私人會館場地不大，多數送來的花籃都被生命會館禮儀社人員告知在告別式前一天再送到會場佈置。今早立法院民進黨立委莊瑞雄也委託花店送來花籃，但最後由花店又帶走，對此，民眾黨新竹黨部主委李國璋表示，已通通請葬儀社轉達，統一在告別式前一天中午布置靈堂時，才會統一擺放花籃，因此包括莊瑞雄委員致贈的花籃，也會請花店當天再送過來，並沒有針對特定任何人，也請外界諒解。

    民進黨立委莊瑞雄辦公室今天有送花店送一盆花藍到柯爸靈堂卻被退？對此，民眾黨新竹黨部主委李國。璋：沒有針對任何人拒絕。（記者洪美秀攝）

    民進黨立委莊瑞雄辦公室今天有送花店送一盆花藍到柯爸靈堂卻被退？對此，民眾黨新竹黨部主委李國。璋：沒有針對任何人拒絕。（記者洪美秀攝）

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