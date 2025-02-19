總預算協商黃國昌嗆聲後離席 鄉民諷：又要開直播鬼扯

今年度總預算爭議遲未解決，立法院昨下午再度召集朝野協商，民眾黨團總召黃國昌堅持總預算三讀之後就沒有重啟協商的道理，並在嗆聲後離開，對此PTT鄉民發文諷刺「怎麼又離席？又要開直播鬼扯」（資料照）

2025/02/19 14:14

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今年度總預算爭議遲未解決，立法院昨下午再度召集朝野協商，民眾黨團總召黃國昌堅持總預算三讀之後就沒有重啟協商的道理，並在嗆聲後離開，對此PTT鄉民發文諷刺「怎麼又離席？又要開直播鬼扯」、「還說預算法不能流用，然後在那邊一直扯2.9兆」。

中央政府今年度總預算遭大幅刪減，立法院長韓國瑜昨再度召集朝野協商，不過民眾黨團總召黃國昌說，行政院若認為總預算有窒礙難行，依法就提覆議、認為違憲就去憲法法庭，他也表示三讀通過的總預算本來就沒有事後處理空間，行政院官員竟要求被刪掉部分要流用，是要透過黨團協商踐踏預算法規定，不可置信、也不可能同意。黃國昌也說，要提追加預算是行政院的權責，沒有特別意見，但要給大家看有哪些項目、內容、多少錢，才有往下討論的基礎。在嗆聲後黃國昌也隨即離開朝野協商會場。

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PTT鄉民對此發文議論，質疑黃國昌「又離席，怎麼又離席？又要開直播鬼扯」、「三讀了是要修改三小，國昌老師提的兩個方案都是明文規定不行的」、「怯戰神國蔥又怯戰離場了」、「協商還在鬼扯三小可以追加預算，啊說三讀不能改的不就是黃國昌嗎？怎麼叫人提追加和修改預算書？」、「先離席寫稿等等可以出來對媒體咆哮」、「怯戰昌還說預算法不能流用XD然後在那邊一直扯2.9兆」、「主計長前面就有講了，說這其實違反釋字391號，夜壺昌完全不敢針對這點反駁」。

也有鄉民發文指出，「真正的解法只有一個：行政院提覆議，窒礙難行請立法院滾回去重審，整個1月支那國民黨與支那民眾黨亂提案亂刪亂凍最後又亂通過的審預算亂象，全部當沒有發生，大家一切重來，問題是藍白絕對不會讓行政院提的覆議通過，為什麼？通過行政院的覆議，不就代表藍白共在2025年總預算案真的是在毀憲亂台嗎？」、「如果立法院通過覆議，代表他們就是一群垃圾，當初刪的、凍的，全部都是錯的，都是在搞政治鬥爭，你覺得他們會承認自己真得是垃圾嗎？」

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