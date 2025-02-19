林楚茵籲有骨氣就請辭 徐巧芯：不會用妳的標準檢視自己和先生

國民黨立委徐巧芯（右）。（記者叢昌瑾攝）

2025/02/19 13:48

〔記者劉宛琳／台北報導〕台中市政府研考會主委劉彥澧被爆料在上班時間參加德州撲克競技比賽，昨晚請辭獲准，國民黨立委徐巧芯稱讚先生有骨氣，這才責任政治。民進黨立委林楚茵則要求徐巧芯也負責任政治，有骨氣就請辭，徐今受訪表示，「我不是林楚茵，我不會用林楚茵的標準來檢示自己或自己的先生」。

林楚茵今指出五點徐巧芯該辭職的理由：第一，移花接木、扭曲事實的爆料；第二，亂砍潛艦國造預算，還嗆聲「浮起來就有錢了」；第三，拿外交機密當作蹭聲量的工具；第四，穿睡衣到議場審總預算；第五，立法院比中指。

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徐巧芯表示，林楚茵有什麼樣的指教，林就用同樣的指教來指教自己就可以了，「我沒有必要遵循其他人的標準」。今天台中市政府都已經有回應了，那就以台中市政府為準，她會繼續做好立法委員應該要做的工作。

被問及先生請辭是否為挽救她被大罷免？徐巧芯表示，先生長期都在台中工作，她一個人在台北，她想過很多次說那是不是自己一個人在台北有時候有一點危險，之前有很多像是跟騷，還有比較不安全的事件。尤其在罷免期間也接到一些威脅，先生也一直都蠻憂心的。

徐巧芯表示，這次先生也是用最高的道德標準檢示自己，沒有違法不代表沒有錯，所以她昨天也講了一定要用最高的標準檢示自己，那這個才能夠凸顯我們跟民進黨不一樣的地方。

徐巧芯表示，先生用最高的標準，替自己的作為做負責，即使沒有違法也不代表沒有錯，那她也說了這個外界的觀感如果覺得不宜的話，那確實是需要好好反省的，那這是她的態度。

「我想這個跟罷不罷免其實沒有關係」，徐巧芯表示，主要是先生作為一個政務官，要對自己負責，她也認為所有的政務官都應該要為自己負責，但是她們卻覺得就是國民黨跟民進黨的態度很不一樣，像民進黨比方說有的有外遇又有小三的，但他們的官運持續亨通，然後沒有任何一句道歉，也沒有請辭下台的問題，但是到了國民黨請辭也不對，不請辭也有話要講，「但我們不管別人怎麼講，我們就做問心無愧的事情，我覺得這樣子就是最好的事了」。

徐巧芯表示，她個人是支持先生請辭的，因為她覺得雖然合法合規有請假，但是如果社會觀感會覺得不好的話，作為公眾人物，尤其又不是民意代表，是政務官，那更要對人民負責。所以她覺得負責任的態度是應該要有的，所以昨天她就已經說了，自己不會護短，所以她是支持先生請辭的。

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