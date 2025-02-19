HFX國際安全論壇2/20揭幕 賴清德開幕演說、博明致詞

哈利法克斯國際安全論壇明日揭幕，論壇開幕將由總統賴清德演說，並邀請白宮前副國安顧問博明等政要出席。圖為總統賴清德17日接見美國白宮前副國安顧問博明。（總統府提供）

2025/02/19 13:36

〔記者黃靖媗／台北報導〕哈利法克斯國際安全論壇（HFX）今年首度移師台灣，明後兩天在台北舉辦「台北論壇：連結民主與安全」，總統賴清德、副總統蕭美琴分別擔綱開閉幕演說，並邀請前白宮副國安顧問博明（Matthew Pottinger）、前加拿大國防部長馬凱（Peter MacKay）等國內外政要出席。

最新公開的議程指出，論壇將由前聯電董事長曹興誠進行開幕致詞，接著由總統賴清德發表演說，並由副總統蕭美琴閉幕致詞；前總統蔡英文也將於論壇的非公開會議中致詞，國安會秘書長吳釗燮會在「台北對談」（TAIPEI CHAT）會議中發言。

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議程指出，除了博明、馬凱，準外交部次長陳明祺、加拿大前國防部長美國退役海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）、前日本首相安倍晉三夫人安倍昭惠、立委范雲與王定宇等人，將於5場公開的主題會談發言。

HFX指出，5場主題會談分別為，「民主=機會」、「民主=韌性」、「民主=正義」、「民主=夥伴」、「民主=安全」等；與會者不僅將在台北美福飯店內進行兩日會議，也將於論壇第二天上午參與5公里路跑。

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