柯文哲父親過世四叉貓發文惹議 周榆修批：垃圾言論

柯文哲父親柯承發過世，網紅四叉貓因多次發文惹議，對此，民眾黨秘書長周榆修（右二）今天稱四叉貓的言論是垃圾言論，不予評論。（記者洪美秀攝）

2025/02/19 12:53

〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨前主席柯文哲的父親柯承發病逝，網紅四叉貓（本名劉宇）在社群發文開酸「幸好柯文哲還有媽媽，下次可以用這個理由再出來一次」；雖四叉貓已刪文，但民眾黨秘書長周榆修今回應，「這種垃圾言論，這種回話方法，還值得我們評論嗎？」立委張啓楷也說，不予回應冷血評論。

民眾黨前主席柯文哲涉貪被起訴、羈押禁見，柯文哲父親柯承發病逝，柯文哲無法見柯爸最後一面，網紅四叉貓在臉書、threads等社群發文指出：「幸好柯文哲還有媽媽，下次可以用這個理由再出來一次。」因被網友罵爆已刪文。

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民眾黨立院黨團多名立委今天到柯爸靈前上香，對四叉貓的言論與發文，張啓楷說，今天黨部黨團黨公職都來悼念上香，後續的治喪事宜會全力幫忙，並說柯爸是柯文哲最大的靠山，柯爸在家很有威嚴，但也是慈父，如今，柯文哲仍在收押，黨部黨公職會依法提出申請，希望讓柯文哲奔喪，盡可能在告別式那天送柯爸最後一程。對四叉貓在Threads的發文，周榆修則抨擊根本是垃圾言論。

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