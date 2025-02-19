總預算協商破局 藍委羅智強：民進黨給韓國瑜「下套子」

國民黨團首席副書記長羅智強。（記者叢昌瑾攝）

2025/02/19 12:23

〔記者劉宛琳／台北報導〕行政院長卓榮泰上週會見立法院長韓國瑜，盼在中央政府總預算案送出前先協商，但立法院昨朝野協商仍破局。藍委羅智強指出，民進黨已先決定走覆議這條路，找韓國瑜協商只是「下套子」，過水吵架主要就是累積大罷免，這協商就是假的。

國民黨團首席副書記長羅智強今天喊話，要賴清德總統學學韓國瑜的「大度和胸襟」，韓國瑜召開協商叫「明知不可為而為之」，立法院三讀程序通過總預算，民進黨要補救當然有一些法制的做法，包括追加預算和解凍。

請繼續往下閱讀...

羅智強表示，民進黨已先決定走覆議這條路，再去找韓國瑜要求協商，只是給韓國瑜「下套子」；但韓國瑜明知此狀況仍心繫國家，願意去召集這個協商，再去做努力和嘗試，民進黨最後還是做對抗這條路，「這也是他們過去一貫的劇本」，台灣人民看得很清楚，誰真心為了國家想方設法窮盡一切努力去溝通，誰只是想在溝通過程當中找一些鬥爭的種子繼續去攻擊制衡的力量。

羅智強諷刺立法院民進黨團總召柯建銘，指已故的德國納粹黨領袖希特勒有著作「我的奮鬥」，柯建銘每天也在立法院、協商時用口述方式「寫他的『我的奮鬥』」，「用他個人盤古開天的方式來去浪費大家的時間」，民進黨根本從頭到尾沒打算要協商，「這就是柯建銘的陽謀」。

由於總預算協商未有共識，行政院表示將以「合法合憲」方式再努力。國民黨立委賴士葆指出，「行政院就是一定要提覆議，這對立法院是非常不禮貌的」，等於「打臉」立法院，立院接受了就是自己打臉，所以不可能接受。

賴士葆說，韓國瑜已經釋出善意，追加預算和解凍問題等三個解決方式，行政院不接受就是擺明「過水」而已，「沒有誠意嘛」。韓國瑜昨天說是行政院來要求協商，「但民進黨團總召柯建銘根本不讓他講」，這「過水吵架」主要就是累積大罷免，看得很清楚，「這就是假的」。

賴士葆說，韓國瑜明知道這是「民進黨設下的局」，但為了立法院的職責，還是勉為其難的召開協商，黨團請求協商，院長一定要協商。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法