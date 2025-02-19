高虹安赴柯爸靈前上香 不發一語搭百萬座車快閃離開

涉貪停職的新竹市長高虹安今天到柯爸靈前上香，被問是否參選2026及柯媽的情形，不發一語快閃離開。（記者洪美秀攝）

2025/02/19 12:16

〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨前主席柯文哲的父親柯承發17日病逝，新竹地方人士和民眾黨立院及黨中央人士都到新竹市生命會館拈香，涉貪停職的新竹市長高虹安今天上午10點多也現身柯爸靈前致意。高虹安今天戴著口罩，面對大批媒體守候，不發一語，對媒體詢問憲法法庭不受理高院對其貪污案聲請釋憲案結果及是否參選2026年新竹市長，高都不發一語，快閃離開。

高虹安今天綁著馬尾，戴口罩、身穿灰色套裝，在市府多名秘書及工策會總幹事曹永明和民眾黨市議員李國璋及幾名里長的陪同下，大約10點8分來到柯爸的靈前致意，高虹安全程不發一語，民眾黨立委林國成有上前與高虹安握手，高虹安大約待了20分鐘後離開。

請繼續往下閱讀...

媒體詢問柯媽的情況如何及與柯爸過去的互動，高虹安都未發言，至於高虹安2026年會不會參選市長，她依然不發一語，而高虹安離開時，身邊有多名市府秘書及工策會總幹事曹永明等人先到場了解狀況並陪同，更有百萬座車接送跑行程。

涉貪停職的新竹市長高虹安今天到柯爸靈前上香，民眾黨立委林國成上前與高虹安握手。（記者洪美秀攝）

涉貪停職的新竹市長高虹安今天到柯爸靈前上香。（記者洪美秀攝）

涉貪停職的新竹市長高虹安今天到柯爸靈前上香，除有市府秘書陪同及做行前行程安排，更有百萬名車接送跑行程。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法