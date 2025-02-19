廖國棟分3次收錢施壓水利署 踢鐵板不成被業者狀告

國民黨前立委廖國棟因收賄又被起訴。（資料照）

2025/02/19 11:39

〔記者王定傳／台北報導〕國民黨前立委廖國棟涉期約收受1千萬元賄賂，助業者以召開協調會及交辦等方式，向經濟部水利署及南區水資源局施壓，要求重啟「牡丹水庫水域太陽能光電發電系統計畫」招商案，期間他分3次收錢500萬元得手，最後因屏東縣牡丹鄉公所及牡丹鄉代會反對，牡丹鄉代會更函覆南水局：「反對魯莽且急促設置綠能設施」，廖國棟踢鐵板施壓不成，又與業者鬧翻，業者具狀提告，全案因此曝光；台北地檢署今依貪污治罪條例起訴廖國棟、廖的助理洪天盛等5人。

檢方調查，2016年間，經濟部水利署為了配合政府綠色能源政策，曾由南水局規劃牡丹水庫設置太陽能發電系統，並於2017年公告招商，但經7次公開招標，都沒有廠商參與而流標，南水局檢討後認為該計畫饋線配置費高昂，投資成本不符經濟效益及當地原住民反對等原因，致難以推動，遂停止本案計畫。

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檢方調查，高雄六朝國際公司實際負責人蔡啟弘，與金鴻昇企業及金星能源科技公司實際負責人池正偉獲知後有意開發，商洽新加坡商美歐亞公司開發經理謝宗翰合作投資。

檢方調查，2019年間，3人透過洪嫌請託廖國棟施壓水利署及南水局重啟計畫，並承諾給先給500萬元前金、得標後再給500萬元後謝行賄廖國棟。

檢方查出，廖國棟先指示洪嫌以贊助競選名義，向蔡嫌索賄50萬元前金並透過LINE暗示「確定要買才啟動」，蔡隨即以「前置費」向池請款後，邀約謝嫌前往花蓮以贊助選舉名義，由池嫌當面將裝有50萬元現金的牛皮紙袋交給廖國棟。

檢方調查，2020年間，廖國棟順利連任立委並擔任經濟委員會召委，隨即於同年2月及3月，3度在廖國棟立院807辦公室、立院中興大樓102會議室，邀水利署及南水局人員參與協調，除要求重啟計畫外，更要求將計畫廠商過往開發太陽能實績條件從8MW降低為3MW，另透過交辦方式要水利署評估重啟計畫；期間，廖還透過洪傳訊給業者暗示：「按計畫進度行事（指給錢）」，索賄200萬元得手。

檢方調查，因牡丹鄉公所及鄉代會均反對，牡丹鄉代會更召開臨時大會，決議要求廖國棟暫停推動本計劃；之後，業者透過洪嫌安排，在台北喜來登飯店兩度與廖國棟會晤，商討後續作為。

檢方查出，2020年5月間，廖國棟又透過洪嫌向業者索賄，業者也回訊洪嫌：「我明天帶甕（指賄款）給你」，並於北市青島東路上的「呷尚寶」早餐店交付200萬元賄賂；廖國棟收錢後又以國會辦公室名義交辦水利署針對牡丹鄉代會所提疑義逐一釋疑，南水局則回覆：「尊重地方政府及原住民部落會議決定」，直到廖國棟因涉及立委集體收賄案後，有業者退出，也有業者要求廖國棟退錢，雙方不歡而散，業者因而具狀提告。

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