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    首頁　>　政治

    被爆向民眾黨要3400萬？林國成斥：不要再抹黑造謠

    有週刊指林國成曾向黨要3400萬，之後便與黃珊珊有心結？對此，林國成今天在柯爸的靈前上香後受訪大聲回應：夠了，不要再抹黑造謠。（記者洪美秀攝）

    有週刊指林國成曾向黨要3400萬，之後便與黃珊珊有心結？對此，林國成今天在柯爸的靈前上香後受訪大聲回應：夠了，不要再抹黑造謠。（記者洪美秀攝）

    2025/02/19 11:57

    〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨前主席柯文哲深陷京華城弊案在押中，有週刊報導提到，從柯文哲的手機通聯及對話中浮現黨內茶壺風暴，其中，立委林國成2023年曾向柯文哲提出一項3400萬元資金需求的計畫，疑踩到黃珊珊的底線，讓柯擔心兩人有心結；林國成今天到新竹市柯文哲父親柯承發靈前上香後受訪痛批：「夠了！不要再抺黑，以為這樣就可以破壞民眾黨團結，你（指某週刊）不會得逞。」

    民眾黨中央黨部與立法院黨團今天集體到新竹柯承發靈前拈香，林國成受訪時指出，照他的個性今天本來要罵人，但今天是來弔念柯爸的，說實在的，這就是週刊用抹黑的方式在捕風捉影，但民眾黨所有的黨公職都非常堅強。

    林國成說，週刊的標題似乎在影射他「要拿3400萬元，然後黃珊珊不同意，導致柯文哲去安慰」，這根本是在寫劇本，週刊的新聞「根本不值得去回應什麼」，完全是「抹黑與悖離事實」，更是「見縫插針」，「破壞台灣民眾黨所有人的團結性」。

    黃珊珊也說，週刊的一些對話截圖「是假的」，「頭像不對」，也沒時間或顯示已讀未讀，「民眾黨都很團結，見縫插針、大可不必」。

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