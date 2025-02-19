被爆蹺班打德州撲克劉彥澧請辭 盧秀燕︰予以尊重

劉彥澧被爆蹺班打德州撲克請辭，盧秀燕示，予以尊重。（記者蔡淑媛攝）

2025/02/19 11:22

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國民黨立委徐巧芯的丈夫、台中市府研考會主委劉彥澧近日被爆「蹺班打德州撲克」，劉彥澧昨稱是請假參加合法運動競技錦標賽，但外界質疑聲浪不斷，晚間則請辭獲准，盧秀燕今天表示，「劉主委個人表示非常自責，所以他昨天向我口頭及書面都提出辭呈，而且堅持，所以我予以尊重。」

台中市政府研考會主委劉彥澧被人爆料蹺班打牌，昨天（18日）出面澄清，強調是請特休假參加德州撲克合法運動競技錦標賽，之前參加過10餘次，大部分都是利用假日或下班時間，約有1、2次是請特休假。

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劉彥澧昨天也說，他虛心接受社會不同聲音，若認為公務人員利用休假或下班時間，也不適合參加這類活動，即使是合法比賽，「未來考慮可能不再參加了」，但盼勿因他個人的身分及政治攻防，讓活動被污名化。

劉彥澧昨天開記者澄清，也強調未來未來考慮可能不再參加了，但外界質疑聲浪不減，昨晚間發表聲明請辭，指1月間依規申請休假參與德州撲克競技比賽，雖為合法合規的錦標賽事，「惟以公職身分參賽，社會仍有不同評論，本人再三思量後，為了不對市府團隊造成影響，今日晚間向市長遞出辭呈獲准。」徐巧芯則在自己臉書發文嗆「罵我雙標的蟾蜍，知道我們跟你不一樣了吧」。

市府昨晚10點宣布，劉彥澧請辭獲准，暫由副主委黃銘暉代理。盧秀燕今天受訪回應，台中市府團隊一向以高標準自我要求，所以對於發生這樣的事情，劉主委個人表示非常自責，所以他昨天向我口頭及書面都提出辭呈，堅持，所以我予以尊重。

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