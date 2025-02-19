許智傑控在美置產 柯志恩：任公職時如實申報 已賣掉並在高雄置產

國民黨立委柯志恩強調自己買房依法申報。（柯志恩辦公室提供）

2025/02/19 11:55

〔記者劉宛琳／台北報導〕欲爭取代表民進黨參選2026高雄市長的立委許智傑，指控國民黨立委柯志恩在美國有置產，但在高雄卻很晚才買房。對此，柯志恩表示，加州房產她自2016年擔任公職以來都如實申報，2022至2024年1月未任公職則無須申報；她2023年賣掉美國房產並於高雄買房，則是2022落選後展現深耕高雄的決心。

柯志恩表示，她的加州房產，從2016年擔任公職以來都如實申報，一切合法。而她2022年競選高雄市長時，也遭綠營網軍攻擊，當時已詳細說明。

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柯志恩指出，2022年她接受國民黨徵召參與高雄市長選舉，雖結果落敗，但為感謝52萬多選民的支持、力挺。因此她決定深耕高雄，繼續為高雄這座城市打拚、付出，在家人的支持下，「我於2023年賣掉美國房產，且於同年在高雄置產，用行動展現深耕之決心」。

柯志恩表示，因2020年2月至2024年1月，她沒有公職身分，在此期間進行房產買賣，無須申報；她於2024年2月再任不分區立委，也依法如實申報高雄房產資料。

柯志恩表示，這些相關申報資料監察院網站均可查到，卻有側翼網軍在網路大潑髒水、惡意抹黑、帶風向，就連應了解公職人員申報狀況的許智傑也攀上這班造謠列車，實在令人不齒。

柯志恩強調，她賣掉美國房子在高雄置產，願為摯愛的高雄打拚，也是她對高雄人真心不變的承諾，無須許智傑瞎蹭攪和，也希望許智傑勿為自己初選偏離正途，回歸正常問政、監督政府、為人民爭取福址。也莫忘她在包括高鐵是否進入鳳山等重大建設議題上多次和許一起為鳳山人爭取，藍綠應為高雄進步跨黨派合作，建立良好選舉風氣，才符合專業立委的要求，也才是高雄市民之福。

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