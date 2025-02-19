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    劉彥澧請辭獲准 溫朗東：徐巧芯和盧秀燕都急了

    溫朗東認為，從劉彥澧火速請辭獲准可看到，徐巧芯和盧秀燕都「急了」。（資料照）

    溫朗東認為，從劉彥澧火速請辭獲准可看到，徐巧芯和盧秀燕都「急了」。（資料照）

    2025/02/19 11:37

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立委徐巧芯丈夫、台中市政府研考會主委劉彥澧被政治評論員溫朗東爆料蹺班打牌，劉彥澧昨（18日）澄清，他是請特休假參加德州撲克合法運動競技錦標賽，不過相關質疑仍持續延燒，市府18日晚間證實劉彥澧請辭獲准。對此溫朗東稍早在臉書發文指出：「請辭，就是蓋牌，不跟我梭哈。」認為從劉彥澧請辭獲准，可以看到徐巧芯和台中市長盧秀燕都「急了」。

    溫朗東在臉書指出：「請辭，就是蓋牌，不跟我梭哈。劉徐精算後，知道我手上的牌可能很大，他們賭不得，只好選擇蓋牌，小輸為贏。高手過招，內行人看門道。他們敢壯士斷腕，我扣牌等下個回合。」

    溫朗東表示，劉彥澧事實上是徐巧芯的「建商金流規劃者」及「網軍戰略領頭羊」，他比喻「劉身兼製片跟導演，徐巧芯則是經常脫稿演出的演員」，未來兩人的明暗合作關係，雖然不會因為劉卸下盧市府研考會主委而有改變，但挺徐氣勢勢必受損。

    溫朗東分析，盧秀燕之所以火速准辭，是因為台中區域立委羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪「F3告急」。盧秀燕怕F3一被罷掉後自己「金身破滅」，會在總統初選輸給韓國瑜。現在看來，徐巧芯急了，盧秀燕也急了，但溫朗東強調，罷免終究是場大型公民運動，全民投入才是勝負的關鍵；小勝一把高興個一兩天，還是要為了第二階段連署蓄積能量。

    溫朗東表示，罷免議題討論還是要回到國家大政的主軸上，私德或是個體犯罪雖然精彩，終究只是助燃劑，「藍委配合中國的集體犯行，才是不得不罷的主因」。

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