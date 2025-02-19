弔念柯承發 黃珊珊：相信會保佑柯文哲度過艱難時刻

民眾黨立委黃珊珊。（資料照）

2025/02/19 11:29

〔記者林哲遠／台北報導〕前民眾黨主席柯文哲涉貪被起訴、羈押禁見，柯父柯承發則在前日病逝。民眾黨立委黃珊珊今日發文弔念柯承發，強調柯文哲正受到前所未有空前絕後的毀滅性攻擊，但相信柯承發一定會保佑柯主席度過艱難時刻，還他公道清白。

黃珊珊上午在臉書發文指出，記得6年前，她進入市府擔任副市長，在某個餐會第一次見到柯爸柯媽，兩個老人家十分和藹慈祥，柯爸爸沈默寡言，柯媽媽熱情健談，柯爸爸一見面就對她說：「謝謝你幫忙柯文哲」，自己則回答：「應該的」，柯爸回以溫暖微笑，至今難忘。

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黃珊珊續指，柯爸爸去年生病，柯主席與陳醫師擔憂不已，其實柯爸爸一直很健康，90多歲還自己騎腳踏車到處逛，後來病情加重住院，那時，柯主席每天最常去的就是台大醫院。這半年來，為人子女無法病榻旁陪伴盡孝，父親重病、身受禁錮、司法程序冗長緩慢，造成人生最大的遺憾，這份痛，豈止錐心刺骨。

「柯爸爸，相信你一定會保佑柯主席度過艱難時刻，還他公道清白！」黃珊珊認為，案件雖已進入司法程序，開庭前有一個多月的準備期，法院目前沒有進度沒有新聞，黨檢媒仍一直不斷全面傷害摧毀柯主席與民眾黨，威權時代檢警調也不敢濫用職權、損人名節、毫無人性。

她強調，柯文哲正受到前所未有空前絕後的毀滅性攻擊，台灣人爭取多年的民主與自由、法治與人權，如今因為黨派顏色不同，所有的程序正義與公平正義，都成了空話，「柯爸爸，我們會繼續守護你一直守護的，一路好走。」

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