假和平協議、真入侵佔領！民團示警：西藏簽署後遭到併吞

「2025為西藏自由而騎Cycling for a Free Tibet」活動。（記者塗建榮攝）

2025/02/19 11:23

〔記者陳鈺馥／台北報導〕今年3月10日是西藏抗暴日65週年，西藏台灣人權連線今日舉辦「2025為西藏自由而騎 Cycling for a Free Tibet」騎乘活動。民團直指，西藏跟中共簽署和平協議後遭到併吞，這是「假和平協議、真入侵佔領」，台灣的言論自由、集會自由非常重要，年輕人應團結一起，降低中國滲透的影響力。

西藏台灣人權連線指出，西藏本來是獨立的，1951年跟中共簽署和平協議後遭到併吞，這是「假和平協議、真入侵佔領」。3月9日將舉行「西藏抗暴日66週年大遊行」，台灣很多公民團體將參與，歡迎一起來聲援西藏。

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西藏台灣人權連線秘書長扎西慈仁表示，他是流亡藏人，從來沒有看過自己的國家，1959年達賴喇嘛帶領8萬名藏人流亡印度，現在也有許多港人流亡在世界各地。

扎西慈仁批評，中共政權講的跟做的都不一樣，西藏文化、宗教快被消滅，已經有150多個藏人以自焚方式表達反抗，海外藏人仍持續努力對抗。西藏是西藏人的，希望中國政府、中國軍隊滾出西藏。

國際西藏網絡專案及環境議題專員Lobsang Yangtso表示，今天非常感謝大家來這邊為西藏而騎，他是流亡印度的藏人，小時候從喜馬拉雅逃亡到印度，已經流亡30年了。

Lobsang Yangtso批評，中國對西藏的政策是逼遊牧民族遷移及破壞當地山川環境，中共政權在西藏的毀滅性政策，有建立殖民性的學校強迫藏人小孩接受愛國教育，也破壞西藏佛寺，企圖消滅藏傳文化。

Lobsang Yangtso指出，她從事運動多年，藏人除了聲援西藏外，也與港人及其他團體合作，在西藏的藏人雖然無法來到台灣，但台灣的言論自由、集會自由非常重要。中國滲透不限於台灣，中共也對其他國家滲透，年輕人要團結在一起，降低中國對各國的影響力。

在台流亡港人赴湯說，流亡是一條艱難的道路，西藏和香港雖然背景不同，但曾經都擁有自由，現在則被同一個政權迫害。流亡不代表離開，希望有一天能夠回去，只有我們不放棄，沒有人能夠消滅我們，海外抗爭仍會堅持下去，我們追求公義、平等和尊嚴，雖然中共不斷打壓，抗爭不會結束。

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