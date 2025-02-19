民眾黨立院黨團拈香致意 黃珊珊：盼柯爸保佑柯文哲

民眾黨立院黨團及黨中央人員今天集體到新竹市的生命會館到柯爸柯承發靈前捻香致意，立委黃珊珊希望柯爸保佑柯文哲。（記者洪美秀攝）

2025/02/19 11:50

〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，民眾黨中央黨部與立法院黨團今天集體到新竹市的靈堂拈香致意，甫當選黨主席的黃國昌因父喪未滿百日未到場；立委黃珊珊受訪提到，柯爸對大家就像對自己的孩子般親切，永遠都笑瞇瞇的，心情很沉重，希望柯爸一路好走，保佑柯文哲度過艱難時刻。

黃珊珊說，柯爸一直是民眾黨的公職，她記得第一次見到柯爸，那時候她剛進台北市政府，柯爸告訴她，謝謝她幫忙柯文哲，那天讓她非常感動，也感受到柯爸對後輩的溫暖，每一次看到柯爸，對方都面帶微笑，永遠都笑瞇瞇的。

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黃珊珊說，前主席柯文哲去年每天都到台大醫院去探望柯爸，心情都很沉重，當時柯爸病情還算穩定，後半年卻幾乎沒辦法看到自己的孩子，這種痛為人子女沒人可接受。

至於柯媽媽的近況，黃珊珊說，柯媽媽本身就很堅強，但一定會掉眼淚。她也跟柯媽媽說要保重身體，現在最重要就是身體，民眾黨與支持者都會站在柯家身邊，至於柯文哲何時可到場捻香，一切都會按照法院相關規定申請。

民眾黨立委陳昭姿、張啟楷、林國成、黃珊珊、吳春城與民眾黨秘書長周榆修、民眾黨立法院黨團主任陳智菡、民眾黨發言人吳怡萱等人今天也都到場向柯爸捻香。

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