國民黨控曹興誠與「黑熊學院」疑遭紅色勢力滲透 透過大罷免搞爛台灣民主

國民黨19日召開「曹興誠及黑熊學院疑遭紅色勢力滲透，試圖發起大罷免搞爛台灣民主」記者會，國民黨發言人楊智伃（右起）、智庫副執行長凌濤、台北市議員柳采葳出席發表意見。（記者羅沛德攝）

2025/02/19 11:32

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日持續猛攻擔任該黨立委徐巧芯罷免案領銜人的聯電創辦人曹興誠，指控曹興誠與「黑熊學院」疑似遭到紅色勢力滲透，試圖發起這次的大罷免，目的就是要搞爛台灣的民主。

國民黨智庫副執行長凌濤指出，曹興誠宣稱最近外界流出疑似為婚外情的中國女子照片為合成照，但曹興誠真的不認識這位中國的女古董商單中華嗎？他指出，擔任廣東賢諾文化發展股份有限公司董事長的單中華，主營項目為古董買賣，而且賢諾文化曾有多達6篇曹興誠的個人專訪，而且曹興誠在接受「甜蜜專訪」時，還大罵美國總統川普粗鄙野蠻，這種人可以擔任總統府全社會防衛韌性委員會的顧問嗎？

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凌濤表示，全社會防衛韌性委員會的召集人為賴清德總統，因此曹興誠就等於是賴清德的「馬斯克」（川普任命馬斯克領導美國政府效率部），今天他要向國安局檢舉控告曹興誠違反反滲透法，賴清德總統應該解除曹興誠的顧問職務。

國民黨台北市議員柳采葳則指出，曹興誠與中國女子發生婚外情，「身體抗中，嘴巴親中」，事後辯稱外流的照片是AI生成圖片，她質問曹興誠敢不敢說自己與該名中國女子一點關係都沒有？兩人沒有嘴對嘴碰過？曹興誠在嘴對嘴的時候，沒有把國安機密洩露出去？

柳采葳還說，曹興誠曾經放棄中華民國國籍，卻說別人賣台投共，過去號稱要捐出30億元，但30億元捐到哪裡去了，都沒有看到，同時她也點名民進黨立委沈伯洋，要求沈出面說明「黑熊學院」的合作廠商涉入共諜案。

國民黨發言人楊智伃表示，擔任總統府全社會防衛韌性委員會顧問的曹興誠，被「黑熊學院」當成偶像崇拜，但曹興誠過去說過許多的荒謬言論，包括2009年曹興誠站在中共的角度，批評前總統馬英九說中國統一的可能性在幾十年內都看不到，違反中國反分裂法，2011年曹興誠還說台灣沒有必要排斥統一，應該推動統一公投，甚至2018年曹興誠說中國大陸也可以來參加台灣的總統選舉。

國民黨19日召開「曹興誠及黑熊學院疑遭紅色勢力滲透，試圖發起大罷免搞爛台灣民主」記者會，國民黨智庫副執行長凌濤指出，曹興誠真的不認識這位中國的女古董商單中華嗎？（記者羅沛德攝）

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