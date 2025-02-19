控罷免貼文「臉書」不給轉貼 何穎怡、顏擇雅曝帳號遭限制

作家何穎怡及顏擇雅接連發文指出，轉貼罷免相關貼文的功能竟然遭到封鎖，目前兩人的帳號都被限制，發文一出也引來部分網友無奈表示「我早就被限制了」。（圖擷自「何穎怡的大耳朵」臉書）

2025/02/19 11:29

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白立委強行通過惡法還大砍中央總預算，引發民眾反彈並紛紛發起罷免，許多知名公眾人物也紛紛響應並分享罷免資訊，但作家何穎怡及顏擇雅接連發文指出，轉貼罷免相關貼文的功能竟然遭到封鎖，目前兩人的帳號都被限制，發文一出也引來部分網友無奈表示「我早就被限制了」、「別氣餒，繼續努力」等

全國各地公民團體紛紛發起罷免藍委行動，近期也持續有公眾人物轉貼罷免資訊，但今上午何穎怡在臉書發文指出，賴總統比預期提早公告選罷法，「珍礙金門」已經盡人事在做最後衝刺，但「臉書居然在這個關鍵時刻，封鎖『珍礙金門』領銜人翁明志先生的臉書轉貼功能」，讓她直呼「是可忍孰不可忍」。

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顏擇雅稍早也發文指出，她轉貼何穎怡「是可忍孰不可忍」一文，不料她的帳號竟也因此遭到限制，目前「週五上午前無法再分享內容」，她也為此呼籲「意思是，罷珍訊息大家要用複製轉貼，最好增刪數字，別用分享的」。

何穎怡為此也再度發文怒罵「王八蛋」，並指「連作家顏擇雅分享我的陳玉珍催票文，也被限制分享了。陳玉珍通匪勢力不是普通大啊」。

在相關發文底下可看到，也有一些網友留言表示「您到現在才被限制，我早就被限制了」、「分享不出去就好像撞牆的感覺，但沒關係複製轉貼就是搬牆了」、「同病相憐，我也被限制了」、「好可惡」、「混帳臉書」、「各種骯髒手段都使出來了，可見他們也是真的害怕這次會被下架」。

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