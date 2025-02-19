傳罷免綠委有冒名、死人連署亂象 黃帝穎：冒名罷免觸犯三罪名

律師黃帝潁。（資料照）

2025/02/19 11:42

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免潮掀起，除了多縣市國民黨立委被提議罷免，民進黨方面也稱遭到國民黨私下運作的報復性罷免，有消息指出林俊憲的一階提議罷免連署書中不乏冒名甚至有死人連署。對此律師黃帝穎表示，冒名罷免一個犯罪徵兆觸犯三個罪名，偽造文書罪是非告訴乃論之罪，不論被害人或該選區立委是否提告，依據刑事訴訟法，檢察官知有犯罪嫌疑，即應啟動偵查，以維護民主法治。

黃帝穎在臉書PO文表示，立委蘇巧慧、李坤城及林俊憲的選區內都出現冒名罷免連署的犯罪問題。更有被冒名連署罷免的前國民黨員，收到查詢單氣憤向李坤城服務處投訴被冒名，質疑個資被濫用，冒名罷免連署，有共同的犯罪徵兆，民進黨立委選區內，有假稱公民團體，卻沒有大街小巷擺攤設罷免連署點，仍提出罷免連署書，涉嫌抄名冊，就是犯罪行為。

請繼續往下閱讀...

黃帝穎指出，冒名罷免一個犯罪徵兆觸犯三個罪名，不論是抄國民黨黨員名冊，或是未經當事人同意的冒名簽署罷免連署書，觸犯三個刑事犯罪罪名，刑法偽造文書罪，處五年以下徒刑；違反個資法，處五年以下徒刑；刑法偽造印文署押罪，處三年以下徒刑。

黃帝穎直言，偽造文書罪是非告訴乃論之罪，不論被害人或該選區立委是否提告，依據刑事訴訟法，檢察官知有犯罪嫌疑，即應啟動偵查，以維護民主法治。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法