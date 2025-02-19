19歲台男涉詐遭中國拘留 海基會：已向阿嬤轉達「身體狀況良好」

彰化伸港19歲黃男涉詐騙被中國公安限制人身自由一案，海基會表示，日前已協調當地台商了解當事人近況，2月13日獲得「身體狀況良好，有得到應有的照顧」回覆。 （資料照）

2025/02/19 10:09

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會揭露，去年1月至今，台灣民眾赴中後，失聯或遭限制人身自由52件。關於彰化伸港19歲黃男涉詐騙被中國公安限制人身自由一案，海基會表示，日前已協調當地台商了解當事人近況，2月13日獲得「身體狀況良好，有得到應有的照顧」回覆。

彰化縣伸港鄉一名隔代教養的黃姓高職生，去年3月突然背著背包出門說要找朋友，自此音訊全無，讓賣鹹粥維生的73歲阿嬤，天天以淚以面。黃男家人今年1月發現一封從中國山西省公安局寄來的通知書，告知因詐騙罪被拘留在看守所。

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海基會說明，自獲悉本案後，即主動聯繫家屬，並持續保持聯絡，及時提供協助。1月16日即派員偕同陸委會訪視家屬並表達政府關懷，更多次公開呼籲中方正視。

海基會指出，在農曆年前，「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」主管機關終接獲中方通報本案當事人，因案遭限制人身自由。由於考量家屬可能不瞭解兩岸協議實務運作，立即主動致電告知家屬，並再次表達政府關懷。

海基會提及，透過協調當地台商協會協助瞭解當事人目前近況，於2月13日獲得「身體狀況良好，有得到應有的照顧」的回覆，隨即將這個消息轉知家屬。

對於傳有台商前往看守所探視？海基會表示，依中方「看守所條例」第28條規定，在羈押期間，近親屬得申請會見，但須經「辦案機關」同意，並經「公安機關」批准的「雙同意」後，才能探視，在實務上極少獲准，更遑論非親屬。

海基會強調，向來極為重視有關台灣民眾的人身安全及司法權益保障。未來仍將持續關注案件後續發展，也會配合家屬需求及政府指示，提供必要協助。

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