黃國昌自稱高中每天4點起來背三民主義 連孫文看了都很感動

黃國昌日前開直播時宣稱自己高中時每天都4點起來，「在孫文的遺像面前背三民主義的課文」，他還聲稱「我覺得，連孫文看了他都很感動」。（圖擷自YouTube）

2025/02/19 10:23

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕剛當選民眾黨魁的民眾黨立委黃國昌時常在網路開直播，近日網路流傳，他日前開直播時宣稱自己高中時每天都4點起來，「在孫文的遺像面前背三民主義的課文」，他還聲稱「我覺得，連孫文看了他都很感動」，相關發言引發網友議論，網友紛紛諷刺「阿北用7點半造神，我們狗昌當然得用4點」、「笑死，如果這麼愛就不會稱呼孫文，而是國父」。

有網友轉貼黃國昌直播的影片，從影片中可看到黃國昌稱，「高中的時候為了準備三民主義，我跟大家講，多感人的故事，我每天早上4點起來，在建中體育館，看著孫文的遺像，我在他面前背三民主義的課文」。

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黃國昌表示「小編你不要笑，我跟你講真的，因為我那個時候常常念書念太晚，所以常常借住在清潔體育館的工讀生的小房間，早上4點起來以後就在建中體育館大禮堂，孫文遺像在那邊，我搬一張小桌子，做在孫文前面看著他，背三民主義，我沒有跟大家唬爛，真的」。

黃國昌也說，「總而言之，孫文學說那個三民主義，我年輕的時候是背得很熟，但沒有辦法，人在屋簷下不得不低頭，我還是把那兩本三民主義上下冊背的滾瓜爛熟的，然後去參加大學聯考」。

黃國昌也稱，「真的，我以前是每天早上4點起來背三民主義，背到早上6點，我覺得，連孫文看了他都很感動」。

對此臉書網友議論紛紛，在PTT上也引起一陣嘲諷，鄉民紛紛留言諷刺「不愧是影帝，夠浮誇」、「阿北吹7:30，雞蔥不甘示弱吹4點，怎麼輸」、「你有看過4點的建中體育館嗎？」、「阿北用7點半造神，我們狗昌當然得用4點」、「國昌老師如此力爭上游，根本就比阿北的7點半上班還偉大了」、「比誰早是不是，清潔隊的也很早」。

也有網友譏諷「笑死，如果這麼愛孫文或是三民主義就不會稱呼孫文，而是國父」、「哇勒孫文感動，這堪比陳澄波緊張」、「感覺這不是背三民主義是習語錄」、「我每次到水邊都想學蔣介石逆游」、「前台獨仔講話就破功，國父沒挪抬就算了，還直稱孫文」、「是不是要入黨啦，騙騙藍粉」等。

黃國昌日前開直播時宣稱自己高中時每天都4點起來，「在孫文的遺像面前背三民主義的課文」，他還聲稱「我覺得，連孫文看了他都很感動」。相關內容被網友轉貼，引發一陣議論。（圖擷自臉書）

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