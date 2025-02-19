討厭民進黨VS害怕共產黨！ 李忠憲：個人喜惡不再重要

成功大學電機系教授李忠憲。（資料照）

2025/02/19 09:45

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日掀起大罷免潮，國民黨與民進黨皆有立委被發動罷免，對此成功大學教授李忠憲表示，大罷免就是「討厭民進黨」和「害怕共產黨」之間的決戰，這場罷免若失敗，恐怕就是不可逆的轉折點。當面對台灣存亡之際，個人喜惡不再重要，因為恐懼才是拯救自己的正常情緒。

李忠憲在臉書PO文表示，台灣的社會因為訊息戰爭和政治鬥爭，主要政治傾向分為兩種：「討厭民進黨」和「害怕共產黨」，「討厭民進黨」當然許多是國民黨的既得利益集團，因民進黨執政而被砍年金軍公教相關人士，還有可以從中國得到好處的人等等。「害怕共產黨」的很多都很崇尚自由，不想在中國那種極權統治高度控制的社會中生活，出國去玩或唸書很怕被歸類為中國人。

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李忠憲指出，他當然是「害怕共產黨」這邊的人，說實在他也蠻「討厭民進黨」，因為總覺得他不是跟李忠憲站得很近，雖然他支持年金改革，也寫不少支持的文章，但站在他核心的政治立場上，他並不喜歡民進黨做這件事情，並不是這件事情傷害了他個人的利益，而是危害了他的政治信仰，他也寫了很多文章批評蔡英文和唐鳳，主要也是因為「害怕共產黨」的核心信仰，對他而言，這才是最重要的事情，就跟「害怕時間」一樣。

李忠憲續指，看到臉友的資訊，罷免許巧芯的志工有高達200多人，這些人都支持民進黨、討厭國民黨嗎？他想未必，覺得這些人是害怕共產黨，自己有好日子過的時候才有時間去討厭什麼，當面對災難或死亡的時候，恐懼才是拯救自己的正常情緒，恐懼本身正是人性的基礎，尤其是他這種出身不好的，一路走來大部分都是因為恐懼和害怕所趨使，有不少人說他脾氣很好，也有人說他好像不太喜歡跟人吵架。像他這種窮人，從小就沒有資格討厭什麼，這種情緒很奢侈，他只會恐懼，以自己為唯一的敵人。

李忠憲直言，大罷免就是「討厭民進黨」和「害怕共產黨」之間的決戰，討厭是一種奢侈，恐懼才是驅動前行的根本動力，這場罷免若失敗，恐怕就是不可逆的轉折點。當面對台灣存亡之際，個人喜惡不再重要，因為恐懼才是拯救自己的正常情緒。

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