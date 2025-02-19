揭中共「真假」抹黑手法！矢板明夫：曹興誠遭抹黃、我也被攻擊

曹興誠（見圖）近日遭名嘴謝寒冰爆料，稱曹過去在中國有小三，還被PO出疑似外流的私密照，曹為此提告並求償1億元。（資料照）

2025/02/19 10:28

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免藍委徐巧芯領銜人、前聯電董事長曹興誠近日遭名嘴謝寒冰爆料，稱曹過去在中國有小三，還被PO出疑似外流的私密照，曹為此提告並求償1億元。資深媒體人矢板明夫發文分享過去經驗，表示這次針對曹的一系列照片，不難想像應該是來自對岸，並披露中共抹黑手法擅長真真假假、虚虛實實，且「往往最勁爆的一張，就是假的」。他也透露自己也遭藍營媒體人指名謾罵，甚至要他「滾回日本去」，對此他直言，這位藍營媒體人「似乎至今還活在『警總』的時代」。

曹興誠被謝寒冰爆料，稱曹過去在中國有小三，還被PO出疑似外流的私密照，曹興誠除發聲明強調，不雅照「都是合成的」，昨也向謝寒冰提告並求償1億元。

請繼續往下閱讀...

矢板明夫在臉書發文指出，曹興誠正式宣布已經對散布合成不雅照片的媒體人提告求償，案情從此進入法律程序，求償金額高達1億元。矢板明夫認為「曹董出手如此高調，應該是對勝訴頗有信心。同時，或許是想藉此案震懾一下那些為了達到政治目的、惡意抹黑他人的不良媒體人」。

矢板明夫指出，大罷免開始之後，先是新北市某選區的領銜人隱私被起底、飽受攻擊，接著就是曹董。如果這種風氣延續下去，說不定明天就有別的領銜人被爆出吸毒、嫖妓、有私生子等各種難辨真假、但會毁人清譽的傳聞。

矢板明夫表示，這次有關曹董的一系列照片，不難想像應該是來自對岸。他認為「按照以往採訪的經驗，中共抹黑別人時的手法，擅長真真假假、虚虛實實。往往最勁爆的一張，就是假的」。

矢板明夫也說，「這一次的官司，只要有一張或兩張照片被證明是合成的，應該就可以打贏。有人指出一個細節，曹董周圍的朋友都知道，曹董是從來不吸煙的」。

矢板明夫也提到，「沒想到，繼曹董之後，我也變成了被攻擊的對象」，並指「一位藍營媒體人，在電視節目上指名謾罵我。說我身為外國人前幾天在自己的直播節目上評論大罷免，違反了選罷法，要我『滾回日本去』。他還號召藍營的立委們去舉報我，要將我驅逐出境。我為台灣有如此法盲的媒體人，深感遺憾」。

矢板明夫表示，去年總統大選時，數百名外國記者齊聚台灣，其目的就是為了報導和評論台灣的選舉。賴清德、侯友宜、柯文哲都分別召開了和外國媒體的座談會，就是希望這些記者在寫評論時，能夠為自己「多美言幾句」。按照這位藍營媒體人的邏輯，這些外國記者都要「統統抓起來」嗎？他似乎至今還活在「警總」的時代。

矢板明夫強調，「台灣的法律所規範的，是外國人在選舉期間中的『具體助選行為』，而不是評論行為。外國人無論是誇獎某位候選人，或批評某位候選人，都屬於言論自由的範圍之內」。

矢板明夫在文末也表示，「順便告知一下這位藍營名嘴，在過去幾年中，我因為對各路親共人士的批評，已經被多次舉報。幸虧我早就熟讀了台灣的各種法律，一直在合法的範圍內活動，所以至今還能夠繼續留在這裡、繼續為台灣的自由和民主發聲」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法