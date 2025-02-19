劉彥澧被爆翹班打牌 吳靜怡：不符廉政倫理規範、當然要辭職

針對徐巧芯立委的老公劉彥澧（見圖）被爆「蹺班打德州撲克」，吳靜怡也質疑「身為公務員休假上班日去打牌，就不符合公務員廉政倫理規範，當然要辭職！」（資料照）

2025/02/19 09:06

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免藍委徐巧芯領銜人、聯電前董事長曹興誠17日被親藍名嘴謝寒冰爆料，2015年在中國發生婚外情，更公開多張與小三私密照，媒體人吳靜怡對此發文質疑，曹興誠擔任罷免領銜人被大舉攻擊，若是「民主再倒退，提供這些照片的暗黑勢力，豈不是主宰了整個中華民國？」針對徐巧芯立委的老公劉彥澧被爆「蹺班打德州撲克」，吳靜怡也質疑「身為公務員休假上班日去打牌，就不符合公務員廉政倫理規範，當然要辭職！」

吳靜怡在臉書發文指出，「玩德州撲克不違法，就是看徐巧芯立委的老公平常怎麼玩才會違法？」她表示許多協會用「限時錦標賽」的經營方式，用合法來掩護非法行賭博的行為，入場用「服務費」的模式收現，專門吸引2、30歲年輕人。

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吳靜怡指出，「徐巧芯的老公出入的『私場』有沒有涉及抽頭、盈利、出金？若有，就必須以賭博罪送辦」。她也提到，「德州撲克是合法，金錢豹也是合法，徐巧芯的老公身為公務員休假上班日去打牌，就不符合公務員廉政倫理規範，當然要辭職！」

針對有媒體報導，在準備總統大選期間，柯文哲與李文宗對於募款如何進行的對話，吳靜怡認為「重點還是『金流』去了哪裡？」，並指「林國成跟柯文哲提出的3400萬元計劃、柯文哲要求陳智菡執行的1000萬『比特犬』計劃，光是這兩項計畫金額就高達4400萬」。

吳靜怡質疑，「柯文哲說過，錢都花光了，對，『誰』把錢都拿去花了？柯文哲涉及公益侵占，那些錢絕對不是被柯家人拿走了，那還有誰？」，她也點名「面對拿柯文哲錢花的這部分，民眾黨至今還是逃避」，並諷刺「民眾黨對於圖利貪污的定義，就如同柯家人對長子的定義，原來，長子是家族之中年紀最長的兒子？所以，阿堯就不是長子！真讓人匪夷所思」。

針對近日網紅孫生引發的爭議，吳靜怡也指出「當網紅成了『壞榜樣』：性騷擾、炫耀文化與法律的紅線」，並質疑「孫生不只性騷擾被起訴案件成為焦點，更有人出來指控友人被邀約拍片時遭性侵未遂，甚至意圖染指未成年少女、拍性愛影片等等，孫生所屬的公司開除了孫生，但問題是為何之前孫生的老闆似乎都無所謂」。

吳靜怡也指出，「孫生事件凸顯了網紅文化的亂象，以流量為本位，忽視道德與法律底線，公眾人物應承擔更高標準，否則網紅影響力將淪為不良示範」。

吳靜怡在文末也針對曹興誠遭抹黃一事指出，曹興誠擔任罷免領銜人被大舉攻擊，她表示「從特定評論員、政治人物、論壇、媒體、網軍無孔不入，這代表，誰都有可能這樣被對待，如果民主再倒退，提供這些照片的暗黑勢力，豈不是主宰了整個中華民國？想到就恐怖」。

曹興誠近日被爆出有中國小三，還有不雅照外流，讓藍白粉群起嘲諷。（資料照）

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