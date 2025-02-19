劉彥澧請辭徐巧芯稱有骨氣 網友洗版酸：沒錯幹嘛辭職？

徐巧芯（見圖）的丈夫劉彥澧近日被爆「蹺班打德州撲克」，劉彥澧昨稱一切合法，晚間又表示已請辭獲准。徐巧芯在臉書發文開嗆「罵我雙標的蟾蜍，知道我們跟你不一樣了吧」，遭許多網友洗版質疑「沒錯幹嘛辭職？」（資料照）

2025/02/19 07:42

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委徐巧芯的丈夫、台中市府研考會主委劉彥澧近日被爆「蹺班打德州撲克」，劉彥澧昨稱是請假參加合法運動競技錦標賽，晚間更發聲表示已請辭獲准。對此徐巧芯在臉書發文嗆「罵我雙標的蟾蜍，知道我們跟你不一樣了吧」，不過在該文底下出現近4千則留言，許多網友洗版質疑「沒錯幹嘛辭職？」政治工作者周軒也酸「有人把『斷尾求生』當成『有骨氣』我也是笑笑」。

台中市政府研考會主委劉彥澧被人爆料蹺班打牌，昨日上午才自清一切合法，強調是請特休假參加德州撲克合法運動競技錦標賽，由於外界質疑聲浪不減，昨晚間劉再發聲表示，為了不對市府團隊造成影響，已請辭獲准。

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徐巧芯為此在臉書發文開嗆「罵我雙標的蟾蜍，知道我們跟你不一樣了吧」，並註記「#這才叫政治責任」、「#民進黨沒有的骨氣我們有」。不過對此說法網友並不買單，而是在底下留言狂刷一排「沒錯幹嘛辭職？」到今上午該文底下已湧現近4千則留言。

政治工作者周軒也發文質疑「沒有錯為什麼要辭職？巧芯，有答案嗎？」他在留言處也酸「有人把『斷尾求生』當成『有骨氣』我也是笑笑」，有網友也諷刺「骨氣？是怕被罷免吧！」

徐巧芯的丈夫劉彥澧近日被爆「蹺班打德州撲克」，劉彥澧昨稱一切合法，晚間又表示已請辭獲准。徐巧芯在臉書發文開嗆「罵我雙標的蟾蜍，知道我們跟你不一樣了吧」，遭許多網友洗版質疑「沒錯幹嘛辭職？」（見圖）（圖擷自臉書）

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