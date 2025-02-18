退件仍收查詢單？罷免吳琪銘團體控查水表 新北選委會：時間差誤會

罷團帳號「以罷制罷」及群組成員指出，為何補件期間、全部封存退件的狀態下，竟然還會有人收到查詢單？（讀者提供）

2025/02/18 20:32

〔記者董冠怡／新北報導〕發起罷免新北市民進黨立委吳琪銘的團體「新北大掃除」2月6日將第1階段提議書送到中央選舉委員會，13日接獲通知領銜人李清祥戶籍地址寫錯字而退件，罷團群組有成員質疑，補件期間明明已全部封存退件，竟有連署人收到新北市選舉委員會查詢單，不合理。對此，市選委會回應，應是時間差產生誤會，而非查水表。

罷團召集人王昱人說，2月6日已將一階提議書送件中選會；13日收到通知指稱領銜人戶籍地址寫錯字被退件；14日團隊載回、17日下午補上送件，但是17日上午卻有民眾反映收到查詢單，打開看到繳交期限到昨天，情急之下趕緊寄回市選委會，至於此人何時收到信件則不得而知。

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罷團帳號「以罷制罷」及群組成員指出，為何補件期間、全部封存退件的狀態下，竟然還會有人收到查詢單，批評市長侯友宜「藍皮綠骨」、市選委會暗助民進黨「查水表」。

市選委會澄清，應是時間差產生誤會，而非查水表；6日罷團送件後，7日提議人名冊送到市選委會，10日建檔審查完畢，同日開始寄發查詢單，以及函請戶政機關查對提議人名冊是否符合規定，11日戶政機關發現罷免吳琪銘的領銜人戶籍地書寫錯誤，再呈報中選會，12日由中選會函知領銜人不予受理，此案退回。

市選委會說，既然不予受理，第一次送件（指2月6日）所發出的查詢單便屬無效。另提醒，從寄出查詢單至民眾回覆期限定在7天，但如逾期才寄回仍屬有效，不過仍要配合整體查對期程（20天），建議民眾收到後盡快回覆，否則等到查對結果出爐後再寄回已無用。

圖為罷團先前連署畫面。（新北大掃除提供）

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